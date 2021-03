Samsung Galaxy A52 i A72 - świetnie wyposażone średniaki trafiają do Polski

Samsung odświeża ofertę swoich smartfonów ze średniego segmentu, prezentując oficjalnie trzy nowe modele: Samsung Galaxy A52, A52 5G i A72. Urządzenia zaoferują bogaty zestaw funkcji, w tym m.in. głośniki stereo, wysokie odświeżanie i głośniki stereo.

Na odświeżoną serię A w Polsce będą składały się trzy modele: Samsung Galaxy A52, A52 5G i A72. Ten ostatni nie doczeka się na naszym rynku wariantu 5G, jednak na bark opcji do wyboru nie powinniśmy narzekać.

Choć między poszczególnymi urządzeniami z nowej rodziny A występuje dużo różnic, tak wszystkie oferują te same najważniejsze atuty. Przede wszystkim mamy tu wyświetlacze AMOLED o wysokim odświeżaniu (90 Hz w A52 i A72 i 120 Hz w A52 5G), pyło- i wodoszczelność potwierdzoną certyfikatem IP67 oraz głośniki stereo. Nieźle zapowiadają się również możliwości smartfonów w kontekście fotografowania i nagrywania wideo - wszystkie trzy posiadają na pokładzie aparat o rozdzielczości 64 MP z optyczną stabilizacją obrazu i technologią Tetra Binning. Z myślą o osobach młodych przygotowano natomiast we współpracy ze Snapchatem zestaw zupełnie nowych filtrów AR.

Urządzenia będą pracowały pod kontrolą systemu Android z nakładką One UI 3.1. Co warto podkreślić, producent zapowiedział aż cztery lata wsparcia dla nowych telefonów, obejmującego m.in. regularne aktualizacje bezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o szczegółową specyfikację poszczególnym modeli, najwięcej łączy oczywiście Samsunga Galaxy A52 i A52 5G. Obydwa urządzenia wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,5" i rozdzielczości Full HD+. Zastosowano w nich także tę samą konfigurację aparatów, gdzie obok głównego modułu 64 MP na pokładzie znalazło się miejsce dla modułu ultraszerokiego o rozdzielczości 12 MP, makro 5 MP i sensora głębi. Akumulator będzie miał natomiast pojemność 4500 mAh i obsługę szybkiego ładowania 25 W (choć żeby z niego skorzystać, będziemy musieli dokupić odpowiednią ładowarkę - ta z zestawu ma tylko 15 W).

To co różni dwie wersje A52 to głównie zastosowany procesor i obsługiwane standardy łączności. Podstawowy Samsung Galaxy A52 wyposażony został w układ Qualcomm Snapdragon 720G, natomiast wariant 5G otrzymał Snapdragona 750G. Obydwa modele dostępne będę w dwóch konfiguracjach pamięci: 6/128 GB i 8/256 GB.

Samsung Galaxy A72 będzie od pozostałych dwóch urządzeń większy za sprawą zastosowania wyświetlacza o przekątnej 6,7". Ma także akumulator o wyższej pojemności (5000 mAh), aparat tele z trzykrotnym przybliżeniem o rozdzielczości 8 MP w miejsce sensora głębi oraz ładowarkę 25 W bezpośrednio w zestawie. Poza tym jednak reszta specyfikacji przypomina tą z podstawowego wariantu A52, a więc mówimy tu o Snapdragonie 720G i dwóch konfiguracjach pamięci: 6/128 GB i 8/256 GB.

Sprzedaż obydwu urządzeń rusza już dziś o godzinie 16:00. Polskie ceny urządzeń poznamy w chwili startu sprzedaży; te europejskie przedstawiają się natomiast następująco:

Samsung Galaxy A52 - 349 euro

Samsung Galaxy A52 5G - 429 euro

Samsung Galaxy A72 - 449 euro

Zobacz: Telewizory Samsung Neo QLED wchodzą do przedsprzedaży w Polsce. Jakie ceny?

Zobacz: Jakie telefony mają najwięcej podróbek? Samsungi i Huawei P10

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung