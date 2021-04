Koreański Galaxy A82, czyli Samsung Galaxy Quantum 2 5G, zaprezentowany

W Korei miała miejsce premiera smartfonu Samsung Galaxy Quantum 2 5G. Dlaczego miałoby to nas szczególnie interesować? Wszystko wskazuje na to, że ten sam telefon z jedną niewielką zmianą wejdzie na światowe rynki jako długo oczekiwany Galaxy A82.

Samsung prężnie rozwija swoją linię smartfonów z serii Galaxy A, jednak zabrakło wśród nich następcy Galaxy A80 sprzed dwóch lat. Od kilku tygodni mówi się jednak, że w tym roku doczekamy się Galaxy A82, a jego koreański wariant to Samsung Galaxy Quantum 2 5G.

Telefon został stworzony dla tamtejszego operatora SK Telecom, a szczególną cechą urządzenia, której nie będzie w wariancie globalnym, jest wykorzystanie chipu QRNG (Quantum Random Number Generator). Ten niewielki (2,5 x 2,5 mm), kwantowy generator liczb losowych stanowi dodatkowe zabezpieczenie, generujące klucze szyfrujące. Może być używany do uwierzytelnienia użytkownika w usługach finansowych czy komunikatorach. Koreańczycy mogą z niego skorzystać w instytucjach Shinhan Bank czy Standard Chartered Bank Korea. Ten sam chip znalazł się w poprzednim Galaxy A Quantum sprzed roku, za to nie będzie go w Galaxy A82.

Czego możemy spodziewać się po Galaxy A82?

Według wielu przecieków Samsung Galaxy Quantum 2 5G w wersji bez generatora QRNG wejdzie na światowe rynki Galaxy A82. Smartfon ma ekran Infinity-O Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Quad HD+ (3200 x 1440), z odświeżaniem 120 Hz w Full HD+. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Sercem Galaxy Quantum 2 5G jest Snapdragon 855 Plus (tak podają źródła, może chodzi jednak o bliźniaczy Snapdragon 860) z grafiką Adreno 640 GPU oraz dodatkowym modemem Snapdragon X50 5G. Powstał tylko jeden wariant pamięci z 6 GB RAM LPDDR4x RAM i 128 GB UFS 3.0, chociaż w modelu Galaxy A82 należy spodziewać się też wersji 8 GB.

Smartfon zapewnia nie tylko łączność 5G w standardach SA i NSA, ale także 4G z VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5, NFC oraz lokalizację GPS i GLONASS.

Część fotograficzną tworzy układ trzech aparatów. Główny ma 64 Mpix (f/1,8, OIS), towarzyszy mu szerokokątny 12 MPix (120°, f/2,2) oraz czujnik głębi 5 Mpix (f/2,4). Z przodu znalazł się aparat 10 MPix (f/2,2).

Energię dostarcza akumulator 4500 mAh z szybkim ładowaniem 25 W, a wszystkim zarządza system Android 11 z One UI 3.1.

Samsung Galaxy Quantum 2 5G wszedł już do oferty operatora SK Telekom w cenie 699 600 wonów, czyli za niecałe 2400 zł. Jako Galaxy A82 powinien być jednak nieco tańszy, choćby ze względu na brak chipu szyfrującego.

