Plush: trwa akcja „włącz się do gry”. Co można zyskać?

Pluszowa sieć nie tylko ogłosiła promocję „Bonusy za darmo” w Plush na Kartę, ale także zachęca do akcji „włącz się do gry” prowadzonej w serwisie Dogry.pl. Grając razem z Plush na Kartę oraz Plush ABO można dostać nawet 8 tys. punktów do wykorzystania w tym serwisie.

W Plush na Kartę można dostać darmowy pakiet 100 GB lub 200 GB internetu, ale to nie jedyna nowość w misiowej sieci. Do 28 lutego 2022 r. Plush jest obecny w serwisie Dogry.pl. Zdaniem operatora to idealne miejsce dla każdego, kto lubi grać w internecie i wykonywać różne zadania w sieci po to, aby zgarniać ciekawe nagrody.

Specjalna promocja „Włącz się do gry” pozwala użytkownikom Plusha, zarówno na kartę, jak i abonamentowym, na zdobywanie punktów, które można wymienić na skiny, waluty i gry na dogry.pl.

Punkty można otrzymać już za sam zakup startera i zarejestrowanie numeru w Plush na Kartę i jego doładowanie. Punkty są także za podpisanie lub przedłużenie umowy w Plush ABO.

Za specjalny drop w trakcie promocji zyskuje się także dodatkowe punkty i w sumie można ich zebrać aż 8 tys., a za tyle można już dostać np. losowe klucze do Steama, skiny do Counter Strike, złoto do World of Tanks albo doładowania na Xboxa i Google Play. Aktualne oferty można znaleźć w serwisie dogry.pl

Więcej informacji o akcji „Włącz się do gry” można znaleźć na stronie https://plushdogry.pl i w poniższym regulaminie.

