Plush na święta to 100 GB za darmo

Darmowy pakiet 100 GB na święta mogą zdobyć także abonenci Plusha, którzy podpiszą nową umowę lub przedłużą już posiadaną.

Na święta Plush rozdaje darmowe gigabajty. Dotyczy to nowych użytkowników oferty na kartę, o czym już dzisiaj pisaliśmy. Ale przypomnijmy: by skorzystać z promocji, należy w okresie trwania promocji, czyli od 3 listopada 2021 roku do 14 stycznia 2021 roku, zakupić i aktywować kartę SIM, a następnie – znajdując się w okresie ważności konta – wysłać wiadomość SMS o treści 100GB pod numer 80600. Pakiet 100 GB będzie ważny 30 dni.

100 GB dla abonentów Plusha

Plush udostępnia darmowe gigabajty nowym i przedłużającym umowę klientom, którzy zdecydują się na abonament za 25 zł, 30 zł oraz 50 zł miesięcznie na 24 miesiące (z rabatem 10 zł za e-fakturę). Świąteczne 100 GB przyznawane są na całą długość umowy, a dodatkowo gigabajty zużywane są dopiero po wykorzystaniu pakietu podstawowego. Dzięki temu jeszcze dłużej można swobodnie surfować w Internecie. Dodatkowo, wybierając abonamenty za 30 zł lub 50 zł miesięcznie, zyskuje się dostęp do sieci 5G.

Promocja trwa od 3 listopada tego roku do odwołania. Więcej szczegółów w regulaminie.

Smartfony od Plusha w ratach 0%

To nie koniec okazji. Klienci Plusha mogą wybierać wśród nowoczesnych smartfonów w ratach 0%, obsługujących 5G w Plusie, takich jak Samsung Galaxy A32 5G czy Realme 8 5G w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami Realme Buds Q2 za 1 zł na start. Z oferty mogą skorzystać zarówno klienci wybierający abonament, jak i ofertę na kartę Plusha.

