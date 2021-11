Zapłać z Play za Playera i TVN24 GO

Abonenci sieci Play oraz Red Bull Mobile mogą teraz subskrybować pakiety Player oraz TVN24 GO i doliczyć je do swojego rachunku za usługi telekomunikacyjne.

„Zapłać z Play” i „Zamów z Play” to szybka metoda płatności za różne usługi, bilety czy dobra cyfrowe. Można dopisać swoje zamówienia do rachunku i opłacić je razem z abonamentem telefonicznym na jednej fakturze. Teraz do obsługiwanych usług dołączają kolejne: Player i TVN24 GO.

Zapłać z Play za pakiet Player

Player.pl to popularny polski serwis VOD, gdzie można znaleźć zarówno filmy, seriale, programy rozrywkowe czy newsy, jaki i treści lifestylowe, motoryzacyjne i sportowe oraz tytuły dla dzieci. Do tego bogaty wybór formatów Player Original oraz Discovery+ Originals, których nie da się obejrzeć nigdzie indziej. Player daje możliwości korzystania z pakietu z bliskimi, co oznacza, że wystarczy zapłacić raz, a kontem można dzielić się nawet z 5 osobami. Ulubione programy można oglądać na dwóch urządzeniach jednocześnie. Player oferuje łącznie niemal 5 tys. polskich i zagranicznych tytułów. Potrzeba ponad 3 lat oglądania non-stop, żeby zobaczyć wszystko.

W Playerze z poziomu konta można zasubskrybować i dopisać do rachunku w Play nie tylko wszystkie pakiety Player, ale i pakiety Eleven Sports, Eurosport, HBO, Canal+ oraz Kanały TV. Plakiety tematyczne można zamówić wraz z dowolnym wariantem Playera, każdy osobno lub wszystkie jednocześnie w Pakiecie UNLIMITED.

Promocja: pierwszy miesiąc za 1 grosz

Przy wybraniu pakietu Player (z reklamami) na 30 dni i skorzystaniu z „Zapłać z Play”, pierwszy miesiąc oglądania to tylko 1 grosz. Aby skorzystać z promocji, wystarczy zaakceptować standardową cenę pakietu wyświetlaną w procesie zakupowym. Obniżoną kwotę (do 1 gr) można zobaczyć na fakturze i w aplikacji Play24 oraz w wiadomości SMS zaraz po zakupie. Każdy klient posiadający numer w Play na abonament może skorzystać z promocji tylko raz.

Zapłać z Play za TVN24 GO

Pakiet TVN24 GO obejmuje dostęp do wszystkich programów z anten TVN24 i TVN24 BiS. TVN24 GO to także poruszające reportaże, najlepsze dziennikarstwo śledcze, mocne i ciekawe dokumenty. Cała biblioteka programów informacyjnych oraz programy autorskie i publicystyka są dostępne na żywo oraz z opcją cofania do 7 dni.

Więcej informacji można znaleźć na stronach www.play.pl/dcb oraz promocja.player.pl/play.

