W PLAY wzruszysz się po turecku. Do oferty wchodzi DIZI

Play rozbudowuje swoją ofertę telewizyjną, wzbogacając ją o nowy kanał. Do pakietu Extra dołącza DIZI, czyli najnowsza stacja w portfolio Grupy Kino Polska TV.

DIZI emituje tureckie seriale i jak zachęca Play, są to produkcje pełne emocji, wzruszających chwil i bogatej kultury znad Bosforu. Dla wszystkich użytkowników ofert PLAY NOW i PLAY NOW TV z dekoderem TV BOX nowy kanał będzie dostępny bez dodatkowych opłat przez najbliższe 3 miesiące, czyli do końca stycznia 2022 roku.

DIZI to kanał telewizyjny, który zabiera widzów do świata tureckich seriali. Nazwa kanału pochodzi od tureckiego słowa oznaczającego bardzo popularny w Turcji gatunek wysokobudżetowych seriali premium, których akcja najczęściej dzieje się w Stambule lub regionie Anatolii.

Jak zachwala Play, DIZI prezentuje chwytające za serce historie przedstawione na tle tureckiej kultury, sposobu życia i unikalnej ścieżki dźwiękowej. To opowieści o miłości i zdradzie, skomplikowanych relacjach międzyludzkich i więzach rodzinnych.

DIZI zyskał popularność widzów na całym świecie – kanał jest obecny już w kilkudziesięciu krajach. Hitami ramówki kanału DIZI są m.in. seriale „Narzeczona ze Stambułu”, „Maleńkie morderstwa” czy „Miłość i brudne pieniądze”.

Pakiet Extra jest dostępny w ramach wariantu rozszerzonego PLAY NOW TV lub jako element dodatkowy do pakietu Podstawowego – wtedy oferowany jest przez pierwsze 30 dni za darmo, po czym opłata miesięczna wynosi 20 zł. Dodanie kanału DIZI do pakietu Extra nie powoduje podniesienia jego ceny.

Z PLAY NOW można korzystać w aplikacjach mobilnych, na urządzeniach opartych na Android TV, przez stronę playnow.pl, w SmartTV Samsung lub LG oraz z dekoderem w ofercie PLAY NOW TV.

Pakiet Podstawowy PLAY NOW w cenie abonamentu daje dostęp do programów filmowych, serialowych, sportowych, dziecięcych, popularno-naukowych oraz rozrywkowych, m.in. HISTORY, Polsat, TV Puls, TVP 1, Warner TV, Stopklatka, TVN, NickToons czy Comedy Central.

Natomiast pakiet Podstawowy PLAY NOW TV w ofercie z dekoderem, jest rozszerzony o dodatkowe 8 kanałów, w tym National Geographic, FOX czy Disney Channel. Korzystanie z PLAY NOW z internetem od Play nie zmniejsza pakietu danych. Pakiet Podstawowy PLAY NOW lub PLAY NOW TV może być rozszerzony o pakiety dodatkowe: Sport, Extra, Kids, News czy HBO GO.

