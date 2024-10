Plus też zmienia zasady. Czas zdecydować, czy chcesz rozwiązać umowę

Spół Polkomtel, operator sieci Plus, poinformowała o zmianach w warunkach umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach ofert na kartę. Zmiany te są konieczne, aby dostosować działalność do nowej ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, która wchodzi w życie 10 listopada 2024 roku.

Ustawa Prawo komunikacji elektronicznej wprowadza szereg zmian, które wpłyną na korzystanie z ofert na kartę w sieci Plus. Zaczną one obowiązywać 10 listopada 2024 roku. Najważniejsze z tych zmian to:

Zmiany w umowie. Plus będzie mógł jednostronnie zmieniać warunki umowy tylko w określonych przypadkach, na przykład gdy wynika to ze zmiany przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE. O planowanych zmianach klienci będą informowani z miesięcznym wyprzedzeniem.

Wypowiedzenie umowy z winy operatora. Klienci będą mogli wypowiedzieć umowę z winy operatora w przypadku istotnych rozbieżności między rzeczywistym wykonaniem usług a warunkami umowy.

Usługa "Kupuj z Plus". Wprowadzone zostaną limity kwotowe na zakupy w ramach tej usługi, a klienci będą musieli autoryzować każde obciążenie.

Reklamacje. Rozszerzony zostanie zakres reklamacji, a klienci będą mogli wskazać preferowany sposób otrzymania odpowiedzi.

Monitorowanie wykorzystania usług. Plus zapewni narzędzia do monitorowania i kontrolowania wykorzystania usług internetowych i komunikacji interpersonalnej.

Przenoszenie numeru. Zmienią się niektóre zasady przenoszenia numerów do innych operatorów.

Zwrot środków z zasileń. Klienci będą mogli ubiegać się o zwrot niewykorzystanych środków w przypadku wygaśnięcia ważności konta lub zmiany operatora.

Bezpłatny wykaz wykonanych usług. Plus nie będzie pobierał opłaty za podstawowy wykaz wykonanych usług.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w tym dokumencie (PDF).

Klienci, którzy nie akceptują nowych warunków umowy, mają prawo ją wypowiedzieć do 10 listopada 2024 roku – formalnie, a w rzeczywistości w dowolnym momencie.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Plus