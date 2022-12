Plus startuje z weekendowymi promocjami. Oto pierwsza okazja

Grudzień to czas promocji, podczas których można taniej kupić na przykład smartfon. Taką okazję stwarza też Plus, zapowiadając weekendowe promocje z telefonami firmy Samsung w roli głównej.

W sklepie internetowym Plusa, pod adresem www.plus.pl/grudnioweokazje, przez kolejne trzy tygodnie trwać będą weekendowe promocje, dzięki którym klienci będą mogli wybrać tańsze urządzenia marki Samsung. Operator obiecuje „wyjątkowo atrakcyjne ceny”.

W każdym tygodniu promocja obejmować będzie inne urządzenie. W pierwszej odsłonie akcji dostępny jest Samsung Galaxy A23 5G 4/64 GB.

Samsung Galaxy A23 5G 4/64GB w 36 ratach

W pierwszym tygodniu promocją objęty jest Samsung Galaxy A23 5G 4/64 GB w ofercie ratalnej. Samsung Galaxy A23 5G od 1 do 4 grudnia dostępny jest za 1 złoty na start, a następnie w 36 ratach po 32,17 zł na miesiąc. Plus wyliczył, że klienci decydujący się na zakup smartfonu w 36 ratach zaoszczędzą prawie 500 złotych – całkowity koszt zakupu urządzenia wyniesie 1159,12 złotych.

Dla porównania wyjściowa cena producenta na ten model to 1499 zł, choć u nieautoryzowanych sprzedawców można upolować urządzenie znacznie taniej, w cenie podobnej do tej z promocji Plusa. Telefon sprzedawany jest też u pozostałych dużych operatorów.

Jakie telefonów pojawią się w kolejnych weekendowych promocjach? Tego Plus oczywiście nie zdradza, więc trzeba na nie zaczekać.

Dwa razy więcej GB i Disney+ w prezencie nawet na 2 lata

Plus zachęca do kupna Galaxy A23 5G 4/64 GB powiązaną z nim ofertą na abonament głosowy. Wybierając abonament za minimum 55 zł, klienci otrzymują dwa razy więcej GB z dostępem do sieci 5G oraz dostęp do Disney+ nawet na dwa lata w prezencie.

Ponadto ze wszystkimi powyższymi promocjami łączy się dodatkowa – abonamenty dla bliskich za 1 zł nawet przez 15 miesięcy.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus