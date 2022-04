Plus rozdaje iPhone'y! Jest tylko jeden haczyk

Plus dopiero co wprowadził iPhone'y do swojej oferty, a już zapowiada nową formę ich zakupu. Rozkładając płatność za urządzenie na 36 rat, już po 24 ratach wymienisz iPhone'a na nowszy model, a operator anuluje pozostałe 12 rat, ale... nie za darmo.

Nowy iPhone co 2 lata

Plus, jako jedyny operator telekomunikacyjny na polskim rynku, wprowadzi od 4 maja 2022 roku ciekawy program sprzedaży iPhone'ów. W jego ramach klient może kupić smartfon w niskich ratach i co 2 lata wymieniać go na nowszy model. Aby z tego skorzystać, wystarczy wybrać iPhone'a w Plusie z płatnością rozłożoną na 36 rat. Gdy spłacisz 24 raty, sam zdecydujesz, co robić dalej. Do wyboru masz dwie opcje:

nie spłacasz pozostałych 12 rat, zwracasz iPhone'a bez zbędnych formalności i bierzesz nowy model z nową umową; zwracany iPhone powinien być sprawny i w dobrym stanie, ale może mieć standardowe oznaki użytkowania,

spłacasz pozostałą kwotę w całości lub w 12 ratach i pozostawiasz sobie telefon na własność.

Jeśli jesteś już klientem Plusa, przedłużając swoją umowę abonamentową nie zapłacisz opłaty początkowej za iPhone'a. Jeśli zdecydujesz się na jeszcze dodatkowy abonament z iPhonem, ten kolejny dostaniesz za 1 zł na start. Nowi abonenci zapłacą nie więcej niż 10% wartości smartfonu na start. Reszta będzie rozłożona na raty.

Program Plus WYMIANA dotyczy całego iPhone'owego portfolio dostępnego u operatora tej sieci. Aktualna lista wygląda tak:

Osoby zainteresowane zakupem iPhone w Plusie mogą zapisać się na listę chętnych na stronie plus.pl/iphone. W celu zwiększenia poziomu ochrony przed nieprzyjemnymi sytuacjami związanymi z uszkodzeniem smartfonu, można dodatkowo wykupić usługę Serwis Urządzenia Premium w cenie 20 zł na 30 dni. Pozwala ona na skorzystanie z naprawy mechanicznie uszkodzonego smartfonu zakupionego w sieci Plus raz w roku.

Plus WYMIANA – ponad 1600 zł zostaje w kieszeni

Obecni klienci Plusa przedłużający umowę i wybierający na przykład iPhone'a 13 Pro 128 GB w programie Plus WYMIANA bez opłaty początkowej, po obligatoryjnych 24 ratach w wysokości 148,60 zł miesięcznie i anulowaniu ostatnich 12 rat, zapłacą za urządzenie łącznie 3566,40 zł. Decydując się na wymianę urządzenia oszczędzą tym samym 1782,60 zł. Dla porównania, w przypadku tradycyjnej umowy ratalnej na 24 miesiące (czyli nie w programie Plus WYMIANA) rata wyniosłaby 222,89 zł/mies.

Nowi klienci Plusa, którzy wybiorą ten sam smartfon (iPhone 13 Pro 128 GB) w programie Plus WYMIANA z opłatą początkową, po 24 ratach zapłacą łącznie 3744,27 zł. Wybierając wymianę urządzenia na nowszy model oszczędzą w ten sposób 1604,64 zł. Miesięczna rata wyniesie 133,72 zł, a po 24 ratach będą mogli wymienić swój smartfon na nowszy model. Dla porównania, w przypadku tradycyjnych rat 0% na 24 miesiące (czyli nie w programie Plus WYMIANA) wysokość raty kształtowałaby się na poziomie 200,58 zł/mies.

Wsparcie techniczne iPhone'ów w Plusie

iPhone'y używane w sieci Plus są wspierane technicznie przez Apple'a. Lista certyfikowanych na ten moment funkcji wygląda następująco:

5G,

eSIM,

FaceTime over Cellular,

LTE,

Personal Hotspot.

Sieć 5G Plusa obsługują wszystkie iPhone'y z serii 12 i 13 oraz iPhone SE 3. generacji. Dodatkowo, we wszystkich modelach uproszczona została konfiguracja ustawień MMS oraz Hotspot’u osobistego. Dla poprawnego działania 5G oraz innych certyfikowanych usług w sieci Plus należy zaktualizować system iOS do wersji 15.4 oraz ustawienia operatorskie.

