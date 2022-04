Plus pozamiatał. Na wiosnę kolejny abonament za złotówkę

Plus może pochwalić się najlepszą siecią 5G w Polsce, ale to tylko jeden z wielu powodów, by skorzystać z usług zielonego operatora. Sporo argumentów wiąże się też z dużymi oszczędnościami.

Plus przygotował na wiosnę trzy promocje, tak by każdy znalazł coś dla siebie. Pierwsza zainteresuje rodziny, bo można dobierać kolejne abonamenty za 1 zł miesięcznie. Jeśli interesuje Cię internet stacjonarny, możesz mieć za 1 zł miesięcznie Plus Światłowód o prędkości do 1 Gb/s. Abonament nie jest dla Ciebie? Korzystając z oferty Plus na Kartę, możesz odzyskać do 100 zł w gotówce.

Kolejny abonament za 1 zł – idealny dla rodziny

Jeśli ktoś w rodzinie ma już abonament w Plusie, możecie dobrać kolejne abonamenty dla domowników za 1 zł miesięcznie. Abonent „podstawowy” musi mieć abonament głosowy za minimum 44,90 zł, kolejne należy dobrać za minimum 55 zł miesięcznie.

Zobacz: Polskie 5G? Liczy się tylko Plus

Te dobrane abonamenty będą kosztować 1 zł miesięcznie przez pół roku, a jeśli kupicie też nowe telefony, to przez cały rok. Po upływie okresu promocyjnego do akcji wchodzą rabaty smartDOM, a więc -25 zł na kolejne abonamenty. Czyli jeśli dobrany abonament kosztował 55 zł miesięcznie, będziecie za niego płacić 30 zł miesięcznie.

Analogiczna oferta została przygotowana dla firm. W obu przypadkach możecie dobrać do 5 abonamentów.

Plus Światłowód do 1 Gb/s za 1 zł

Plus Światłowód również możesz mieć za 1 zł miesięcznie. Jeśli interesuje Cię tylko internet stacjonarny, będziesz płacić 1 zł za łącze do 1 Gb/s przez pół roku. Jeśli masz już abonament telefoniczny lub na internet mobilny za przynajmniej 50 zł, promocja obowiązuje przez cały rok. Po zakończeniu promocji to świetne łącze będzie kosztować 60 zł miesięcznie (po odliczeniu rabatów za e-fakturę i w ramach programu smartDOM).

Odbierz nawet 100 zł w bankomacie Euronet

Dla nowych klientów oferty Plus na Kartę operator przygotował promocję cashback. Zwrot gotówki został potraktowany dosłownie, bo można odebrać nawet sto złotych w gotówce z bankomatu Euronet. Jeśli wydasz minimum sto złotych na pakiety Bez Limitu, dostaniesz zwrot wysokości 100 zł. Jeśli kupisz dwa dowolne inne pakiety, Plus odda Ci 50 zł.

Po zarejestrowaniu nowego startera Plusa wyślij SMS o treści kasa pod numer 80100. Masz czas do trzydziestego kwietnia. Gdy spełnisz warunki promocji, dostaniesz SMS-em kod uprawniający do odbioru gotówki z bankomatu Euronet (wypłata bez karty) i musisz ją odebrać do końca sierpnia.

Zobacz: Plus odsłania karty. Znamy szczegóły dostępności iPhone'a

Warto też śledzić ofertę telefonów w sklepie Plusa, bo od maja będą dostępne najnowsze iPhone'y.

Partnerem materiału jest Plus.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Plus

Źródło tekstu: Plus