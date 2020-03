Zostańwdomu i wybierz Plusa na kartę

Operator sieci Plus przygotował nową kampanię reklamową, której celem jest zachęcanie osób pozostających w domu do pozostania w kontakcie z bliskimi przy pomocy oferty Plus na kartę.

W Plusie na kartę możemy mieć nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y w cenie 25 zł na 30 dni lub 30 zł na 30 dni, jeśli dodamy do tego pakiet 15 GB Internetu. W promocji obie taryfy można mieć za darmo przez 3 miesiące, jeśli przeniesiemy numer do Plusa. Dodatkowo, po każdym doładowaniu, czekają na nas dodatkowe bonusy - nawet 100 GB Internetu oraz darmowy transfer z serwisów takich, jak Plus Music, Ipla, Facebook, Messenger czy Viber. Co ważne, konto w Plusie na kartę można zasilić przez Internet, bez wychodzenia z domu.

Nową kampanię reklamową Plusa na kartę „Baletnica” przygotowała agencja Scholz & Friends.

