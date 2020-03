Plus: bonus za zgody w nowej promocji. Jednorazowe 5 zł

Plus wprowadził nową promocję dla użytkowników oferty na kartę. W zamian za wyrażenie zgody na komunikację marketingową przyznany im zostanie bonus w postaci jednorazowego doładowania 5 zł. Wzbogaceni o tę kwotę użytkownicy Plusa muszą się liczyć z tym, że będą otrzymywali od operatora informacje w wiadomościach i w połączeniach telefonicznych.

„Bonus za zgody” to promocja dla użytkowników ofert Plus Na Kartę i Plush na Kartę, w której za wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych klient otrzyma jednorazowo doładowanie w wysokości 5 zł do wykorzystania na dowolne usługi w sieci Plus.

Aby otrzymać bonus, należy na numer:

80066

wysłać bezpłatnego SMS-a o treści:

ZGODA.

Wysyłając SMS-a, klient wyraża zgodę na:

kontakt telefoniczny , czyli zgodę na marketing bezpośredni przez telefon i przy pomocy automatycznych systemów wywołujących,

, czyli zgodę na marketing bezpośredni przez telefon i przy pomocy automatycznych systemów wywołujących, komunikację elektroniczną (SMS, e-mail), czyli zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Zgodę zawsze można odwołać, ale ponowne wyrażenie zgody nie będzie uprawniało do kolejnego bonusu.

Więcej informacji w regulaminie promocji i na stronie www.plus.pl/bonus-zgody.

