smartDOM w Plusie i Cyfrowym Polsacie – łączenie usług, które się opłaca

smartDOM to program oszczędnościowy Plusa i Cyfrowego Polsatu, dający abonentom realne korzyści, nie tylko finansowe. To również odpowiedź na zmieniający się świat, w którym coraz więcej osób stawia na wygodę i poszukuje nowoczesnych rozwiązań dostępnych w pakietach. Telefon plus Internet, Internet plus telewizja, telefon plus gaz czy energia elektryczna – to tylko niektóre z najprostszych możliwości.

Pakietyzacja usług jest jednym z najsilniejszych trendów na polskim rynku mediów i telekomunikacji, a Grupa Cyfrowy Polsat od wielu lat konsekwentnie realizuje strategię multiplay. Dokładnie 18 lutego 2014 roku uruchomiono program smartDOM, którego ambasadorami od początku jest para aktorów, Joanna Brodzik i Paweł Wilczak. Oni nie tylko reklamują ofertę, ale również sami z niej korzystają, także w życiu prywatnym.

smartDOM – co to takiego?

smartDOM to unikalny program oszczędnościowy Plusa i Cyfrowego Polsatu, oferujący szeroki wachlarz usług, które pozwalają klientom stworzyć wygodny, bezpieczny i nowoczesny dom. Po sześciu latach korzysta z niego 2 miliony osób, które połączyły 6 milionów usług. To obecnie największy program multiusługowy w Polsce, który wybiera więcej niż co trzeci klient Grupy Cyfrowy Polsat.

Zaczęło się od trzech usług – telefonii komórkowej i Internetu LTE Plusa oraz telewizji satelitarnej Cyfrowego Polsatu. Z czasem smartDOM został rozszerzony o kolejne usługi, takie jak gaz, montoring domu czy ubezpieczenia. W poprzednim roku do programu dołączyły telewizja kablowa w technologii IPTV oraz Plus Światłowód.

Oferta usług łączonych Plusa i Cyfrowego Polsatu odpowiada na różne oczekiwania i potrzeby klientów, dostarczając im usługi telewizji, Internetu i telefonii w technologiach stacjonarnych i mobilnych, w różnych modelach dostępności i z szerokim wyborem sprzętu. Usługi są dostępne dla każdego i wszędzie, w zależności od potrzeb, co jest także zaletą nie do przecenienia.

Obecnie program smartDOM obejmuje:

usługi podstawowe: telefon (abonament i MIX), Internet (mobilny LTE, domowy LTE i Plus Światłowód), telewizja (satelitarna, naziemna i kablowa IPTV),

usługi dodatkowe: monitoring, ubezpieczenia, gaz, usługi bankowe.



Dla kogo jest smartDOM?

Program smartDOM został przygotowany z myślą o wszystkich osobach, które mają racjonalne podejście do domowego budżetu i nie lubią przepłacać. Plus to najrzadziej opuszczana i najchętniej wybierana sieć komórkowa w Polsce, o czym świadczą raporty o przenośności numerów, co kwartał publikowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Możliwość łączenia różnych usług Plusa i Cyfrowego Polsatu jest dedykowana także osobom, które cenią sobie wygodę. Wszystkie usługi dostępne są w jednym miejscu, a za ich świadczenie odpowiadają firmy z ogólnopolską siecią sprzedaży, całodobowym wsparciem oraz wieloletnim doświadczeniem na rynku. Oferowane rozwiązania są także stale unowocześniane. Grupa Cyfrowy Polsat wprowadza nowe technologie, sprzęt i usługi najlepszej jakości. Już niedługo dołączą do nich usługi 5G, świadczone na początku na posiadanych zasobach radiowych z pasma 2600 MHz.

Z programu smartDOM mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i całe rodziny, obniżając w ten sposób swoje comiesięczne rachunki.

smartDOM – jak skorzystać i ile można zaoszczędzić?

Z programu smartDOM może skorzystać każdy klient, który kupi co najmniej dwie usługi lub dokupi kolejną do posiadanej już w Plusie lub Cyfrowym Polsacie. Usługi uprawniające do skorzystania z ulg w ramach programu to: telefon (także Plus MIX), Internet (mobilny lub stacjonarny) oraz telewizja (satelitarna lub kablowa IPTV) – posiadając (lub kupując) jedną z nich, za każdą następną usługę podstawową dostaniemy comiesięczny rabat w wysokości 10 zł, przez cały okres trwania umowy. To 120 zł oszczędności w ciągu roku tylko na jednej usłudze.

Reguły programu są bardzo proste – im więcej usług dokupimy, tym więcej na tym zaoszczędzimy. Na przykład dokupując do posiadanego telefonu na abonament w Plusie cztery kolejne usługi (telefon stacjonarny, Internet mobilny/stacjonarny lub telewizję naziemną, satelitarną lub kablową), nasze rachunki zostaną obniżone o 40 zł miesięcznie, czyli aż o 480 zł rocznie. A zyski mogą być jeszcze większe. Na kolejne telefony (produkt siódmy, ósmy i dziewiąty) przyznawany jest rabat 50%, o ile klient korzysta już z telefonu z minimalnym zobowiązaniem miesięcznym w wysokości 49,90 zł, a dokupowane oferty telefoniczne będą miały abonament w wysokości co najmniej 50 zł. Klient z największą liczbą usług korzysta aż z 9 z nich i dzięki rabatom oszczędza miesięcznie 125 zł, co w skali roku daje aż 1500 zł.

Każdy klient Plusa lub Cyfrowego Polsatu może stworzyć dla siebie i swojej rodziny unikalny zestaw, który połączy wiele usług dla domu i pozwoli skorzystać z rabatów. Co ważne, każdą kolejną usługę możemy dokupić w dowolnym momencie, w zależności od zmieniających się potrzeb. Nikt od nas nie wymaga, żebyśmy już na początku wiedzieli, czego będziemy chcieli w przyszłości.

smartDOM to jasne zasady i nawet kilkaset złotych oszczędności rocznie, bez choćby najmniejszych wyrzeczeń. Oszczędzając na usługach telekomunikacyjnych mamy do dyspozycji więcej środków, które możemy przeznaczyć na inne cele. Z rabatów dostępnych w smartDOM korzysta już 2 miliony Polaków, którzy zmniejszyli swoje rachunki, łącząc 6 milionów usług telefonii i Internetu Plusa oraz telewizji Cyfrowego Polsatu.

Więcej informacji na temat programu smartDOM w Plusie i Cyfrowym Polsacie, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, można znaleźć pod adresami www.plus.pl/smartdom i www.cyfrowypolsat.pl/smartdom.