Masz problem z zasięgiem? Plus zachęca, by przenieść do niego swój biznes

W najnowszej kampanii reklamowej Plus ponownie nawiązuje do przekazu, że jest to „najczęściej wybierana sieć w Polsce”. Teraz dodatkowo operator stara się nas przekonać, że oferuje najlepszy zasięg.

Plus może się chwalić, że „najczęściej wybieraną siecią w Polsce”, bo wspiera się raportami Urzędu Komunikacji Elektronicznej na temat przenośności numerów telefonii komórkowej w Polsce. Według ostatnich danych, w 2019 roku sieć zyskała 107 756 numerów netto, przy stratach innych operatorów.

W kolejnej kampanii reklamowej Plus łączy ten wątek z nowym i tym razem stara się przekonać nas, że ma najlepszy zasięg. Operator kieruje swoją nową ofertę do przedsiębiorców. Tych, którzy mają problem ze sprawnym działaniem sieci, zachęca, by przenieśli swój biznes do Plusa, a konkretnie do taryf Plus dla Firm. Poza zasięgiem wśród innych zalet swojej oferty Plus wymienia możliwość dobierania kolejnych kart SIM w dowolnym momencie, nawet za połowę ceny. Smartfonem promowanym w kampanii jest Samsung Galaxy S10.

Element kampanii stanowi między innymi spot reklamowy, w którym podkreślane są zalety zasięgu sieci. „Znów przez zasięg straciłem klienta i kolejne pieniądze” – narzeka przedsiębiorca na filmie...

Czy Plus faktycznie może chwalić się najlepszym zasięgiem?

To oczywiście trudno udowodnić, bo o ile analizy UKE na temat przenośności numerów stanowią obiektywne źródło danych, to już deklaracje sieci na temat zasięgu oraz liczby stacji często podawane są w wątpliwość i budzą kontrowersje. W tym kontekście warto chociażby przypomnieć, że blisko dwa lata temu sieć Orange zarzucała Plusowi sztuczne zawyżanie liczby stacji bazowych LTE. Plus jako oddzielne stacje bazowe liczył wtedy pojedyncze częstotliwości działające na tym samym przekaźniku.

Ankieta Który z operatorów infrastrukturalnych ma najlepszy zasięg? Plus (Cyfrowy Polsat) Play (P4) Orange Polska T-Mobile Polska Nie potrafię wskazać

