Play tak zaczął gasić, że zrobił pożar. Tylko informacyjny, ale jednak

Co jakiś czas do redakcji TELEPOLIS.PL wraca temat wygaszania sieci 3G przez Play. Oficjalnych konkretów w tej sprawie nie ma, przez co jest więcej pytań niż odpowiedzi.

Play i 3G, czyli na razie po staremu

Czytelnicy TELEPOLIS.PL od dłuższego czasu zwracają uwagę na pozorne rozbieżności między informacjami dotyczącymi planów Play odnośnie sieci 3G. Z jednej strony, w wykazie pozwoleń radiowych UKE widnieją liczne zezwolenia dla Play na LTE w paśmie 900 MHz, tradycyjnie wykorzystywanym do świadczenia usług w technologii 3G. Z drugiej strony, na stronie internetowej Play znajduje się artykuł sugerujący wyłączenie 3G etapami do 2025 roku i do 2030 roku.

Planowaną datą na wykonanie tego zadania dla Play i Orange jest rok 2025, a następnie 2030. Wszystko odbędzie się etapami (początkowy zapowiadano już na wrzesień 2023 roku), aby nie powodować zbędnych komplikacji i problemów z łącznością. Pozwoli to także uniknąć narzucenia wymogu wymiany telefonu na nowszy – prawie 50% Polaków kupuje smartfon co 1,5 roku, co oznacza tym samym, że prawie wszyscy zdążą do tego czasu nabyć nowe urządzenie, które będzie zdolne do obsługi sieci 4G.

Mogłem, ponieważ po otrzymaniu moich pytań Play usunął cały akapit tekstu (właśnie ten cytowany wyżej) jako nieaktualny. Tak wygląda zrzut ekranu wspomnianego akapitu, zrobiony dzięki serwisowi web.archive.org.

Aby się czegoś dowiedzieć w sprawie planów dotyczących wyłączenia fioletowego 3G, wysłałem kilka pytań do biura prasowego Play. Oto te pytania:

Czy Play planuje w najbliższych latach (na przykład do 2025 lub 2030 roku) wygaszenie usług 3G? Jeśli tak, kiedy Play zamierza o tym poinformować swoich klientów? Czy Play ma już jakieś bardziej sprecyzowane plany dotyczące wygaszania sieci 3G? Jak obecnie wygląda użycie sieci 3G w Play w porównaniu z innymi technologiami (2G, 4G, 5G)?

W odpowiedzi na trzy pierwsze pytania otrzymałem od Play krótkie oświadczenie, w którym poinformowano mnie, że artykuł na ich stronie internetowej jest nieaktualny, a decyzja o wyłączeniu 3G zależy od dostępu do nowych częstotliwości.

Artykuł, na który się Pan powołuje, jest nieaktualny. Wyłączanie sieci 3G uzależnione jest m.in. od dostępu nowych częstotliwości oraz obecnych zasobów. Kluczowe dla nas będzie to, by takie zmiany pozytywnie wpływały na jakość sieci i doświadczenie klienta. O planach w zakresie wyłączenia sieci 3G będziemy powiadamiać naszych klientów i media z wyprzedzeniem.

– napisała Ewa Sankowska-Sieniek z Play

Gdy upomniałem się o odpowiedź na pytanie numer 4, dowiedziałem się jedynie, że Play nie dzieli się takimi informacjami. Szkoda.

W oczekiwaniu na konkrety

W imieniu własnym oraz czytelników Telepolis.pl, z których wielu jest klientami sieci Play, a część na pewno ma w planach nimi zostać, liczę na bardziej szczegółowe informacje w przyszłości. Wyłączenie 3G to istotna zmiana, która może wpłynąć na wielu użytkowników, dlatego ważne jest, aby Play komunikował swoje plany w sposób jasny i transparentny, a także z odpowiednim wyprzedzeniem. Play powinien również zwracać większą uwagę na to, co publikuje na swojej stronie internetowej, ponieważ może to wprowadzać w błąd. Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności, nieaktualne treści powinny być wyraźnie oznaczane lub aktualizowane.

Jeśli chodzi o wygaszanie sieci 3G, warto w tym miejscu przypomnieć, że proces ten w zasadzie już się skończył w T-Mobile, natomiast w Orange wciąż trwa. Plus, podobnie jak Play, nie informuje o planach wyłączenia sieci 3G.

