Czytelnik oskarża Play o wprowadzanie w błąd. Operator odpowiada

Załączona do skargi ulotka rzeczywiście reklamuje światłowód w cenie 30 zł miesięcznie. Jednak, jak zauważa Czytelnik, drobnym drukiem zaznaczono dopłaty: 25 zł za instalację w domku oraz 20 zł dla klientów spoza sieci Play. W efekcie, zamiast obiecanych 30 zł, finalna cena może wzrosnąć nawet do 75 zł.

Czytelnik podkreśla, że nie każdy dokładnie czyta umowy podczas wizyty kuriera, a po upływie 14 dni odstąpienie od umowy jest już niemożliwe. W rezultacie klienci zostają z usługą znacznie droższą niż się spodziewali. Czytelnik wyraził swoje rozczarowanie postawą Play, podkreślając, że firma straciła jego zaufanie. Zapowiedział również, że zrezygnuje z usług operatora i wybierze ofertę konkurencji.

A oto treść wiadomości, którą nasz Czytelnik wysłał do biura obsługi Play, przesyłając kopię również do UOKiK, UKE i redakcji TELEPOLIS.PL (usunąłem dane osobowe pana roznoszącego ulotki).

Korzystam z waszych usług jeszcze od czasów testów sieci nadzchodzi4 czyli jakieś 19 lat. Natomiast nigdy z Waszej strony nie spotkałem się z takim oszustwem waszego pracownika terenowego, który chodził po naszych domach w tamtym tygodniu: Pan *** *** telefon *** Rozdawał ulotki z cenami 30 zł za światłowód i wprowadzał mieszkańców w błąd jakoby wasz Swiatlowod dla klientów play kosztował 30 zł. Co jest kłamstwem. Powinni państwo zwrócić uwagę na to co roznoszą wasi pracownicy ponieważ dopiero małym drukiem jest napisane ze jest dopłata do domku 25 zł a jak ktoś nie jest w play + 20 zł. Ja rozumiem różnego rodzaju sztuczki operatorów bo cena 30 zł rzeczywiście przyciąga ale na bloki a nie na domki. Dlaczego wasi pracownicy wprowadzają mieszkańców w błąd roznosząc materiały reklamowe które tak naprawdę niewiele mają wspólnego z rzeczywistością i z ceny 30 zł robi się tak naprawdę 75 zł. Nie każdy czyta umowę dokładnie podczas wizyty kuriera a po 14 dniach nie można z tym już nic zrobić ponieważ mija taki termin. Faktury są wystawiane później i niestety każdy zostaje z ceną o 45 zł wyższa. Naprawdę Playowi potrzeba takich pracowników. Szkoda, bo myślałem, że jesteście bardziej rzetelną firmą niż takie jedno wielkie oszustwo mieszkańców. Na tej inwestycji mogą również podłączyć światłowód Plus, Orange i Tmobile, więc ja już nie skorzystam z waszej oferty a wybiorę kogoś innego. Przykre, że państwo pozwalają na takie praktyki. W załączniku zdjęcie ulotki waszego pracownika terenowego.