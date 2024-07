Play włączy klientom 5G. Sprawdź, czy skorzystasz

Korzystasz z oferty Play lub Virgin Mobile i nie masz dostępu do 5G? Wkrótce może się to zmienić, przynajmniej na chwilę. Wystarczy, że korzystasz z odpowiedniej taryfy i znajdziesz się w zasięgu sieci piątej generacji.

Dobra wiadomość dla klientów Play na kartę, którzy korzystają z taryf bez dostępu do 5G. Fioletowy operator na chwilę naprawi tę niedogodność, udostępniając 5G w okresie od 23 sierpnia do 5 września 2024 roku. Z technologii tej będzie można korzystać do 31 października tego roku. Zmiana nastąpi automatycznie, więc nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych kroków, aby aktywować usługę.

Aby korzystać z dostępu do 5G, potrzebujesz urządzenia, które obsługuje tę technologię oraz musisz znajdować się w zasięgu sieci 5G. Mapa zasięgu oraz więcej informacji o technologii 5G w Play dostępne są pod tym adresem.

Play przypomina, że jeśli nie akceptujesz wprowadzanych zmian, masz możliwość wypowiedzenia umowy do 23 września 2024 roku. Umowa zostanie rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia, określonego w Twojej umowie. Należy jednak pamiętać, że wypowiedzenie umowy przed upływem określonego czasu, na jaki została zawarta, może wiązać się z koniecznością zapłaty kary umownej. Ta nie będzie wyższa niż ulga przyznana przy zawarciu umowy, pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania (chyba, że Twoja umowa określa inne zasady dochodzenia przez Play roszczeń).

Lista taryf objętych zmianą

W ramach akcji, o której mowa powyżej, technologia 5G będzie dostępna dla klientów Play korzystających z następujących taryf:

SOLO S II,

TakJakLubie2,

Virgin Mobile S,

BIZNES START - karta do internetu,

SIM BIZNES START,

GRUPA S,

GRUPA M,

GRUPA L,

SOLO S,

SOLO M,

SOLO L,

Telemetryczna 100,

Internet Elastyczny,

RBM SieMa,

Play Internet S,

GRUPA S II,

SIM STANDARD dla Firm,

BIZNES BOX ULTRA - internet do biura,

SIM BIZNES BOX ULTRA,

STANDARD dla Firm - karta do internetu,

GRUPA PLAY S,

SOLO PLAY S,

Play Internet,

Play Internet L,

S dla Firm - karta do internetu,

SIM S dla Firm,

SIM S dodatkowa dla Firm,

Virgin Mobile Net,

Telemetryczna 20,

Play na Kartę Rok Ważności Konta,

Play na Kartę,

Darmowy starter Play na Kartę,

Fakt Mobile,

FORMUŁA MIX S,

FORMUŁA MIX M,

FORMUŁA MIX XS,

Elastyczna FORMUŁA MIX S,

Elastyczna FORMUŁA MIX M,

ChcęWszystko,

Play na Kartę odNOWA,

Play na kartę 2.1,

Play na kartę PL 2.1,

MIX S EXTRA GB,

MIX M EXTRA GB,

MIX ELASTYCZNY S EXTRA GB,

MIX ELASTYCZNY M EXTRA GB,

Internet na Kartę 2.0 9 zł,

Internet na Kartę 2.0 1 zł,

Internet na Kartę 2.0 5 zł,

Internet na Kartę 2.0 19 zł,

Play na Kartę Start,

Play na Kartę Lubię to!,

Formuła Play na Kartę,

Play na Kartę 3.0.

Zobacz: Play wprowadził nowości w aplikacji. Zobacz, co się zmieniło

Zobacz: Bardacha w Play. Spróbuj przenieść numer, to zobaczysz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play