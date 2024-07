Play wprowadził nowości w aplikacji. Zobacz, co się zmieniło

Play wprowadził nowe funkcje do aplikacji Play24. Operator dodał możliwość dodania karty eSIM na inny telefon bez konieczności wizyty w salonie. Jednym kliknięciem można również rozszerzyć pakiety i wykupić dostęp do telewizji Play NOW.

Bezpieczne przenoszenie karty eSIM

W ubiegłym roku Play wprowadził w aplikacji Play24 możliwość wymiany karty SIM na eSIM. Pozwala to w swoim smartfonie zamienić fizyczną kartę SIM na eSIM, bez konieczności wizyty w salonie. Teraz klienci fioletowej sieci otrzymują jeszcze jedno udogodnienie – mogą w aplikacji zamienić kartę SIM na eSIM, przenosząc ją na drugi telefon.

W tym celu trzeba zajrzeć do zakładki Twoje konto i przejść procedurę w sekcji Twoja karta SIM. Wystarczy na smartfonie wygenerować kod QR i zeskanować go w drugim smartfonie. Cały proces przebiega w pełni zdalnie z poziomu Play24.

Informując o nowym udogodnieniu, Play przypomniał też o kwestii zastrzeżenia numeru PESEL. Zgodnie z wymogami prawa operator sprawdza, czy PESEL użytkownika jest zastrzeżony. Jest to niezbędne, by ograniczyć ryzyko kradzieży tożsamości w trakcie wymiany karty SIM na eSIM.

Jeśli masz zastrzeżony PESEL i chcesz wymienić kartę, cofnij zastrzeżenie (możesz zrobić to w prosty sposób w aplikacji mObywatel) na czas wymiany. Po wszystkim nie zapomnij zastrzec go ponownie

– radzi Play.

Banery z ofertami

Play wprowadził też w aplikacji zmiany w prezentacji ofert. Jeżeli klient Play będzie chciał zobaczyć, jakie okazje zostały przygotowane specjalnie dla jego pakietów, w aplikacji Play24 powinien zajrzeć do zakładki „Dla Ciebie”. W górnej części aplikacji operator dodał banery, na których będą się pojawiać oferty dopasowane do usług na danym koncie.

Dotyczy to także oferty na telewizję. Jeżeli klient ma abonament komórkowy w wysokości co najmniej 25 zł miesięcznie, a nie ma jeszcze PLAY NOW, w sekcji „Dla Ciebie” znajdzie baner, który pozwala dokupić jeden z pakietów telewizyjnych.

Wybierz adres dostawy dekodera i szykuj popcorn na wyjątkowe wieczorne seanse filmowe. Umowę i regulaminy otrzymasz e-mailem, a kurier dostarczy Ci paczkę ze sprzętem

– zachęca Play.

