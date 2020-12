Play udostępnia Antstream Arcade, platformę z grami retro

Play ma nową propozycję dla tych klientów, którzy pamiętają czasy Amigi, Comodore’a czy Atari i być może grali w takie klasyki jak Double Dragon, Space Invaders, Prehistoric Isle, Pac-Man czy Metal Slug. Operator wprowadził usługę dostępu do Antstream Arcade, centrum gier sprzed lat.

Jak zauważa Play we wpisie na firmowym blogu, stare gry często kojarzą się z latami młodości – czasem pozbawionym trosk, gdy na graniu spędzaliśmy wiele godzin. I jak przekonuje operator, wiele z tytułów, które wydawane były przed laty, nadal jest w stanie przynieść niemałą satysfakcję. Z myślą o miłośnikach gier retro Play wprowadził subskrypcję Antstream Arcade, czyli dostęp do platformy dawnych gier z ponad tysiącem starannie wyselekcjonowanych tytułów do wyboru.

Mając jedno konto Antstream Arcade, użytkownik może grać na wielu urządzeniach (od konsol do gier po telefony i tablety), może też zmierzyć się z innymi graczami w wyzwaniach lub spróbować swoich sił w nieformalnych turniejach e-sportowych.

Klienci Play mogą łatwo uruchomić Antstream Arcade, wchodząc na stronę Zakupów Mobilnych. Do wyboru są dwa wygodne pakiety – tygodniowy za 8 zł oraz miesięczny za 25 zł.

Niezależnie od wyboru pakietu, przy pierwszej aktywacji pierwsze 7 dni dostępnych jest zupełnie za darmo. To pozwala zorientować się jak wszystko działa i co jest do wyboru. Po założeniu konta i aktywacji subskrypcji należy pobrać aplikację na telefon, tablet lub komputer. Subskrypcję można włączać i wyłączać w dowolnym momencie.

Źródło zdjęć: Antstream Arcade

Źródło tekstu: Blog Play