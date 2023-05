Play: w nowym Smart Days smartfony nawet 1300 zł taniej

Play ogłosił kolejną odsłonę Smart Days, czyli dni z okazjami na tańsze smartfony wybranych marek. Tym razem operator proponuje telefony Samsung Galaxy i Realme. Zniżki sięgają nawet 1300 zł.

Play ruszył dzisiaj z kolejną odsłoną akcji Smart Days. Zasada jest prosta – operator proponuje obniżki na wybrane smartfony, ale warunkiem jest zawarcie lub przedłużenie umowy. Z oferty można skorzystać przenosząc numer od innego operatora, podpisując umowę na nowy numer czy przedłużając obecną. Nowa odsłona z telefonami Samsung Galaxy i Realme przeznaczona jest dla wszystkich klientów wybierających ofertę indywidualną, jak i dla firm. Te same telefony bez umowy pozostają w starych cenach.

W nowej akcji Play przygotował najnowsze flagowce Samsung Galaxy S23 i Galaxy S23 Ultra (do 1300 zł taniej), Galaxy S22 5G (do 700 zł taniej) i Galaxy S21 FE 5G (do 700 zł taniej). Do tego proponuje Galaxy A54 5G oraz Realme C55.

Jakie są to więc korzyści? W akcji Smart Days czekają takie okazje – z cenami w ofercie Play M:

Z zapowiedzi na blogu Play wynika, że w akcji biorą także udział trzy inne telefony Samsunga: Galaxy S23+ oraz rozkładane Galaxy Z Fold4 5G i Galaxy Z Flip4 5G. Urządzeń nie ma jednak w tej chwili na promocyjnej stronie https://www.play.pl/dlaciebie/sklep/smart-days.

Co co więcej, kupując jeden ze smartfonów z serii Samsung Galaxy S23 można otrzymać nawet do 700 zł zwrotu na przedpłaconej karcie Visa w Portfelu Google. Jest to promocja producenta, ale nie ma przeciwwskazań, by skorzystać z niej w Play. Łącząc obie okazje, można więc zaoszczędzić jeszcze więcej.

Decydując się na każdy ze smartfonów, można wybrać spłatę w ratach, wnosząc przy tym określoną kwotę na start.

Zobacz: Samsung Galaxy S23 – test. Najmniejszy jest najlepszy|

Zobacz: Samsung Galaxy S23+ - kanciasty jak Passat, luksusowy jak Thermomix (test)

Zobacz: Samsung Galaxy S23 Ultra jest świetny, ale raczej go nie kupię (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Play

Źródło tekstu: wł., Play