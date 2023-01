Play daje ognia. Pół roku bez opłat to tylko początek

Play startuje z całkowicie nową ofertą MIX. Operator obiecuje więcej gigabajtów, w tym 100 GB na social media na 90 dni, a do tego smartfony od 1 zł i sześć miesięcy korzystania z usług za darmo.

Play przedstawia całkowicie nową ofertę MIX. Operator obiecuje:

jeszcze większe pakiety danych ,

, dodatkowe GB za doładowanie kwotą kontraktową w aplikacji Play24,

za doładowanie kwotą kontraktową w aplikacji Play24, 6 miesięcy za darmo przy przeniesieniu numeru i wyborze oferty w MIX Elastyczny,

przy przeniesieniu numeru i wyborze oferty w MIX Elastyczny, smartfony już od 1 zł na start ,

, 100 GB na social media na 90 dni.

Play daje więcej internetu

Nowy MIX Play to przede wszystkim większe paczki danych do dyspozycji użytkowników, które zdaniem operatora pozwolą im na swobodne korzystanie z internetu w smartfonie. W zależności od wybranej oferty może być to aż 40 GB miesięcznie. Do wyboru jest także MIX Elastyczny pozwalający na wybór jeszcze atrakcyjniejszego telefonu.

Nawet 6 miesięcy za darmo przy przeniesieniu numeru

Dodatkowe benefity czekają na osoby decydujące się na przeniesienie numeru i wybierające ofertę MIX Elastyczny L lub MIX Elastyczny XL. Play proponuje im aż 6 miesięcy bez opłat, czyli bez obowiązku doładowania kwotą kontraktową, za to z pakietem podstawowych usług.

W wybranych ofertach MIX lub MIX Elastyczny klient otrzyma również od Play pakiet 100 GB na social media ważny przez 90 dni.

MIX S 30 zł MIX M 50 zł MIX L 60 zł MIX XL 70 zł internet w pakiecie 3 GB

(w tym 1 GB za zgody marketingowe) 10 GB

(w tym 2 GB za zgody marketingowe) 15 GB

(w tym 5 GB za zgody marketingowe) 20 GB

(w tym 5 GB za zgody marketingowe) bonusowy internet za doładowanie kontraktowe przez aplikację Play24 10 GB 15 GB 20 GB łącznie danych do uzyskania 3 GB 20 GB 30 GB 40 GB minuty poza Play 200 nielimitowane nielimitowane nielimitowane minuty do Play nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane SMS-y i MMS-y

do wszystkich sieci nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane MIX Elastyczny S 30 zł MIX Elastyczny M 50 zł MIX Elastyczny L 60 zł MIX Elastyczny XL 70 zł internet w pakiecie 3 GB

(w tym 1 GB za zgody marketingowe) 10 GB

(w tym 2 GB za zgody marketingowe) 15 GB

(w tym 5 GB za zgody marketingowe) 20 GB

(w tym 5 GB za zgody marketingowe) bonusowy internet za doładowanie kontraktowe przez aplikację Play24 10 GB 15 GB 20 GB łączna suma internetu do uzyskania 3 GB 20 GB 30 GB 40 GB minuty poza Play 200 nielimitowane nielimitowane nielimitowane minuty do Play nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane kwota miesięcznego doładowania przez pierwsze 12 miesięcy 30 zł 50 zł 60 zł 70 zł kwota miesięcznego doładowania przez kolejne 12 miesięcy 60 zł 100 zł 120 zł 140 zł lub kwota miesięcznego doładowana przez kolejne 24 miesiące 30 zł 50 zł 60 zł 70 zł



Smartfony już od 1 zł

Operator proponuje przy tym smartfony, spośród których każdy wybierze model najbardziej odpowiadający jego potrzebom. Zdaniem Play, na szczególną uwagę zasługują:

JUNIOR BOX dla najmłodszych

W ofertach MIX i MIX Elastyczny można także wybrać wariant JUNIOR BOX. To opcja stworzona z myślą o najmłodszych użytkownikach telefonów, dzięki której w bezpieczny sposób będą mogli wejść do cyfrowego świata. Zestaw składa się z dowolnie wybranego telefonu (na przykład Realme C35 lub Motorola Moto E32s) oraz jednego z polecanych przez operatora gadżetów w prezencie, od 1 zł na start:

bezprzewodowych słuchawek Realme Buds T100 ,

, smartwatcha Maxcom FW36 Aurum SE.

Naprawa wyświetlacza za 1 zł na dwa lata

W najbardziej atrakcyjnych pakietach MIX XL oraz MIX Elastyczny XL Play przygotował także usługę Naprawa Wyświetlacza zapewniającą spokój ducha przy korzystaniu z telefonu. To rozwiązanie, dzięki któremu można uzyskać naprawę sprzętu przy uszkodzeniu wyświetlacza razem z obudową, aparatem fotograficznym czy przyciskami przy rocznym limicie kosztów naprawy wynoszącym 600 zł.

Uszkodzony telefon spod wskazanego adresu odbierze kurier, aby po wykonanej usłudze dostarczyć sprawne urządzenie, bez potrzeby wychodzenia z domu.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play