Play: Nie wyszło, ale jest łapówka dla klientów dziewicy

Play przeniósł użytkowników Virgin Mobile z jednej taryfy do innej. Nie obyło się jednak bez problemów i pytań o uczciwość działań fioletowego operatora.

6 grudnia 2022 roku na stronie virginmobile.pl pojawił się komunikat, w którym spółka P4, będąca też operatorem sieci Play, informowała o zmianach dla klientów "Dziewicy". Zapowiedź dotyczyła użytkowników taryfy Oferta 2012, którzy 10 stycznia 2023 roku mieli zostać zmigrowani do oferty #ChcęWszystko. W tym samym komunikacie mogliśmy przeczytać, że:

Ceny, warunki rozliczania ani zakres świadczonych Usług nie ulegną zmianie,

Środki z Pakietu Złotówek pozostaną bez zmian,

Okres ważności połączeń wychodzących nie zmieni się ,

, Usługi aktywne na koncie pozostaną aktywne,

Abonenci będą mieli możliwość aktywacji usług i ofert promocyjnych niedostępnych w dotychczasowej taryfie.

Jedną z opcji specjalnie pogrubiłem, ponieważ ta historia jest o ważności kont użytkowników przenoszonych z taryfy do taryfy.

30 dni ważności konta

Jak obiecywali, tak zrobili. Osoby korzystające z taryfy Oferta 2012 w Virgin Mobile na kartę zostali wczoraj przeniesieni do taryfy #ChcęWszystko. I tu pojawiła się poważna niezgodność między tym, co fioletowy operator zapowiadał, a tym, co zrobił. Zmigrowani użytkownicy, przynajmniej niektórzy, otrzymali wiadomość SMS z informacją, że ważność ich konta została skrócona do miesiąca.

Co na to Play?

Powyższą wiadomość powinniśmy opublikować już wczoraj, ale chcieliśmy wcześniej zapytać o problem biuro prasowe sieci Play. Moje pytanie brzmiało tak:

W komunikacie z dnia 6 grudnia 2022 informowaliście Państwo, że 10 stycznia 2023 roku nastąpi migracja użytkowników Virgin Mobile na kartę z taryfy „Oferta 2012” do taryfy #ChcęWszystko. W komunikacie tym było między innymi napisane, że po migracji „Okres ważności połączeń wychodzących nie zmieni się”.



Tymczasem dochodzą do nas doniesienia osób, których dotyczyła migracja, że po zmianie taryfy dostały SMS-a o skróceniu ważności konta do 30 dni. I tu pojawia się pytanie: to zamierzone działanie czy błąd?

Jeszcze wczoraj wieczorem otrzymałem od Pani Ewy Sankowskiej-Sieniek z biura prasowego Play obietnicę, że dzisiaj otrzymam odpowiedź na swoje pytanie. Taka została do mnie wysłana przez Krzysztofa Sylwerskiego z Play. Problem jednak polega jednak na tym, że otrzymana wiadomość tak naprawdę nie jest odpowiedzią na moje pytanie. Biuro prasowe Play w swojej wiadomości poinformowało tylko, że zamierza naprawić problem prezentem.

Ważność konta użytkowników taryfy „Oferta 2012” po migracji do taryfy #ChcęWszystko zostanie wydłużona do 1 roku. Wszystkie zmiany zostaną wprowadzone w jak najszybszym czasie, najpóźniej do jutra. Oznacza to, że okres ważności połączeń wychodzących nie zostanie skrócony, a wręcz przeciwnie – dla wielu użytkowników wydłuży się.

– napisał Krzysztof Sylwerski z Play

Pytanie o to, czy skrócenie ważności konta użytkowników Virgin Mobile to zamierzone działanie operatora czy błąd, pozostaje wciąż otwarte.

