Lajt mobile obniża cenę topowego abonamentu

W lajt mobile trwa promocja, w ramach której dwie taryfy abonamentowe są tańsze na początku. Obniżka dotyczy między innymi opcji No Limit L!, w której użytkownik ma do wykorzystania w każdym miesiącu 100 GB Internetu plus dodatkowe 200 GB w godzinach nocnych.

W sieci lajt mobile trwa promocja abonamentów. Polega ona na obniżeniu o 10 zł miesięcznych opłat w dwóch taryfach, No Limit M i No Limit L!. Pierwsza z nich oferuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz w roamingu UE, a także 10 GB Internetu w kraju (w tym 1,94 GB w roamingu UE). To wszystko kosztuje 9,99 zł miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące, a później 19,99 zł miesięcznie.

Teraz do tego dołączyła promocja na najdroższy abonament w telefonicznej ofercie lajt mobile, czyli No Limit L!. Ten plan taryfowy obejmuje:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y (w kraju oraz w roamingu UE),

100 GB Internetu + 200 GB w nocy (od 1:00 do 8:00) do wykorzystania w kraju, w tym 7,84 GB do wykorzystania w roamingu UE.

Przez pierwsze 3 miesiące wysokość abonamentu za opisany powyżej pakiet wynosi 39,99 zł. Po okresie promocyjnym miesięczne opłata wzrośnie do 49,99 zł.

Lajt mobile świadczy swoje usługi przy wykorzystaniu infrastruktury telekomunikacyjnej sieci Plus. W taryfach Numer 1! i No Limit L! można korzystać z technologii 5G, o ile znajdujemy się w zasięgu odpowiedniej sieci i mamy urządzenie obsługujące najnowszy standard telefonii komórkowej.

