Play Now na Walentynki: wybrane filmy w wypożyczalni taniej o 25%

Fioletowy operator przygotował walentynkową promocję w Play Now. Do 21 lutego 2021 roku wybrane filmy kosztują o 25% mniej.

Od 11 do 21 lutego tego roku trwa walentynkowa promocja w wypożyczalni Play Now. W jej ramach wybrane filmy, w tym idealne na niedzielne święto zakochanych, można obejrzeć w cenie obniżonej o 25%. Play szczególnie poleca trzy filmy.

Mayday

Dwie żony to nie zdrada? Janek (Piotr Adamczyk) prowadzi podwójne życie – jest mężem Basi (Anna Dereszowska), z którą mieszka w Warszawie oraz… Marysi (Weronika Książkiewicz), z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu między dwiema żonami wszystko jakoś się układa… do czasu, kiedy pewnego dnia na głowę Janka spadną dodatkowe, pozamałżeńskie kłopoty. Ryzyko, że któraś z jego ukochanych dowie się o podwójnym związku wzrasta dramatycznie, a bohaterowi nie starcza już wymówek, aby ukryć prawdę. Na szczęście z pomocą przychodzi mu znajomy Staszek (Adam Woronowicz). Lawina zdarzeń, pomyłek i zwrotów akcji przerosną ich wielokrotnie… a to dopiero początek. Każde wymyślone na poczekaniu męskie kłamstewko będzie miało kolosalne skutki!

To tylko seks

Dylan (Justin Timberlake) ma dość związków. Jamie (Mila Kunis) postanawia nie dać się już złapać w pułapkę miłosnych komunałów rodem z Hollywood. Gdy się zaprzyjaźniają, postanawiają spróbować czegoś nowego i decydują się na seksualną grę bez emocjonalnego zaangażowania. Brzmi wystarczająco łatwo i przyjemnie dla pary dorosłych, racjonalnie myślących ludzi, czyż nie? Rzeczywistość pokazuje jednak, że stereotypy, których pełne są komedie romantyczne, nie wzięły się znikąd.

Pasażerowie

Akcja rozgrywa się na statku kosmicznym, który transportuje tysiące ludzi do odległej kolonii. Przez usterkę komory snu jeden z pasażerów imieniem Jim Preston (Chris Pratt) budzi się 90 lat przed innymi. Będzie musiał poradzić sobie ze starzeniem się i śmiercią w samotności, więc decyduje się obudzić drugiego pasażera – dziennikarkę imieniem Aurora (Jenifer Lawrence). Zakochują się w sobie i muszą zmierzyć się nie tylko z błędną decyzją Jima, ale także z usterką samego statku.

Oprócz wspomnianych wyżej filmów, w promocji biorą udział również takie tytuły, jak: Dorwać byłą (z Jennifer Aniston), Lejdis, trzy części Planety Singli, Magic Mike, Całe szczęście, Jerry Miguire, Facet (nie)potrzebny od zaraz, Między wierszami (z Bradley Cooperem) czy Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu (z Sarah Jessica Parker).

Z wypożyczalni Play Now mogą korzystać wszyscy klienci fioletowej sieci, także uzytkownicy ofert na kartę.

