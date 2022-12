Play podnosi ceny. Są też inne zmiany

Play zapowiada zmiany w cennikach swoich ofert na kartę. Więcej zapłacimy za połączenia głosowe i wiadomości. Będzie też zmiana w ofercie Play na Kartę Rok Ważności Konta.

Wszyscy ostatnio podnoszą ceny usług, więc zrobi to również operator sieci Play. Fioletowi rozesłali do użytkowników swoich ofert na kartę informację, że 24 stycznia 2023 roku zmianie ulegną ceny połączeń, SMS-ów i MMS-ów do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych. Dotyczyć ma to cen określonych we wszystkich cennikach ofert na kartę świadczonych pod markami Play i Red Bull Mobile, z wyjątkiem tych połączeń i SMS-ów, które zostały opisane jako bezpłatne.

Wyższe ceny w Play na kartę i Red Bull Mobile

Już za nieco ponad miesiąc osoby korzystające z ofert na kartę w Play i Red Bull Mobile zapłacą:

0,59 zł za minutę krajowego połączenia głosowego i wideo do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych,

do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych, 0,39 zł za krajową wiadomość SMS do wszystkich sieci komórkowych,

do wszystkich sieci komórkowych, 0,59 zł za krajową wiadomość MMS do wszystkich sieci komórkowych.

Powyższe ceny dotyczą również roamingu międzynarodowego wewnątrz Strefy Euro oraz w Wielkiej Brytanii i Gibraltarze.

Krótszy czas ważności konta po doładowaniu

Play zmieni też zasady dotyczące kwot i ważności doładowań w ofercie Play na Kartę Rok Ważności Konta. Obecnie każde doładowanie kwotą od 5 do 300 zł jest ważne przez 365 dni dla połączeń wychodzących oraz 455 dni dla połączeń przychodzących. Od 24 stycznia 2024 roku będzie inaczej – szczegóły w tabeli poniżej.

Kwota doładowania Okres ważności połączeń wychodzących Okres ważności połączeń przychodzących 5 zł – 9 zł 5 dni 65 dni 10 zł – 24 zł 10 dni 70 dni 25 zł – 49 zł 30 dni 90 dni 50 zł – 99 zł 100 dni 160 dni 100 zł – 300 zł 365 dni 455 dni



Podsumowując, oferta Play na Kartę Rok Ważności Konta powinna zmienić nazwę na Play na Kartę Rok Ważności Konta za minimum 100 zł.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play, Forum Telepolis.pl