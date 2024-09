Play ma nową ofertę. Przez rok dostaniesz aż 8400 GB

Play w ostatnich dniach po cichu odświeżył ofertę na kartę, dodając pakiet XXL. W jego ramach przez rok można zgarnąć aż 8400 GB Internetu.

Jeszcze 18 września 2024 roku w Play na kartę najwięcej dawał cykliczny pakiet XL za 45 zł miesięcznie. Teraz można wybrać również cykliczny pakiet XXL za 50 zł miesięcznie. W ramach opłaty otrzymujemy:

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu,

200 GB Internetu z pełną prędkością (potem pobieranie do 1 Mb/s, wysyłanie do 384 kb/s),

11,83 GB Internetu w roamingu UE (potem 8,45 zł za 1 GB),

dostęp do 5G.

Pakiet XXL ma również swoją wersję dla Ukrainy. W tym przypadku w ramach comiesięcznej opłaty (również 50 zł), otrzymamy również:

1500 minut do Ukrainy (do sieci Kyivstar, Vodafone i Lifecell),

termin ważności konta 365 dni.

Dodatkowe informacje o pakietach w Play na kartę są dostępne w regulaminach:

Nawet 8400 GB przez rok

Gigabajtów do wykorzystania w pakiecie XXL można zdobyć oczywiście o wiele więcej. Wystarczy skorzystać z trwającej do końca roku promocji, w ramach której można dostać łącznie 8400 GB przez rok. Oto, co należy zrobić:

kupić starter, a następnie zarejestrować go i aktywować,

doładować konto i włączyć cykliczny pakiet XXL 5G (w aplikacji Play24 lub kodem *111*1327*1#),

włączyć promocję 8400 GB przez rok (w aplikacji Play24 lub kodem *111*1329*1#),

zapewnić na koncie środki na automatyczne przedłużanie pakietu przez kolejne miesiące.

Aktywując promocję 8400 GB przez rok otrzymamy:

200 GB na start (regulamin),

400 GB za zgodę na komunikację marketingową (regulamin),

12 pakietów po 650 GB (w tym 450 GB dodatkowo - patrz regulamin), każdy na 30 dni. Pierwszy pakiet otrzymujemy od razu, kolejne co miesiąc, po odnowieniu pakietu XXL.

8400 GB Internetu przez rok dostępne jest również w ofercie Internet na kartę z pakietem cyklicznym za 50 zł miesięcznie. Daje on miesiąc bez limitu GB, a następnie po 200 GB miesięcznie.

Pozostałe pakiety bez limitu na kartę

W najnowszej ofercie Play na kartę dostępne są również wcześniejsze pakiety XL, L, M oraz S. Dają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także:

pakiet XL za 45 zł miesięcznie: 60 GB Internetu z pełną prędkością (potem do 1 Mb/s), 10,65 GB w roamingu UE, 6120 GB dodatkowo przez rok, dostęp do 5G,

60 GB Internetu z pełną prędkością (potem do 1 Mb/s), 10,65 GB w roamingu UE, 6120 GB dodatkowo przez rok, dostęp do 5G, pakiet L za 40 zł miesięcznie: 50 GB Internetu, 9,47 GB w roamingu UE, 3600 GB dodatkowo przez rok, dostęp do 5G,

50 GB Internetu, 9,47 GB w roamingu UE, 3600 GB dodatkowo przez rok, dostęp do 5G, pakiet M za 35 zł miesięcznie: 40 GB Internetu, 8,28 GB w roamingu UE, 2880 GB dodatkowo przez rok, dostęp do 5G,

40 GB Internetu, 8,28 GB w roamingu UE, 2880 GB dodatkowo przez rok, dostęp do 5G, pakiet S za 35 zł miesięcznie: 30 GB Internetu, 7,10 GB w roamingu UE.

Pakiety bez limitu dla Ukrainy (XL, L i M) dają w tej samej cenie dodatkowo:

pakiet XL: 1500 minut do Ukrainy, rok ważności konta,

1500 minut do Ukrainy, rok ważności konta, pakiet L: 1000 minut do Ukrainy, rok ważności konta,

1000 minut do Ukrainy, rok ważności konta, pakiet M: 100 minut do Ukrainy.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play