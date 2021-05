Dzień Mamy w Play to telefony i zegarki w atrakcyjnych cenach

Dziś mamy święto wszystkich mam. Z tej okazji Play przygotował promocję, w ramach której można kupić telefon lub zegarek w atrakcyjniejszej cenie. Z oferty można skorzystać do końca miesiąca.

Dziś jest szczególny dzień. Jeśli jeszcze nie składaliście życzeń lub nie myśleliście ciepło o swoich mamach, to najwyższa pora, by to zrobić. Nikt Was w tym nie wyręczy, ale promocja Play może pomóc w inspiracjach prezentowych, nawet jeśli nieco spóźnionych. Fioletowy operator nie będzie sprawdzał, czy zakupionym urządzeniem obdarujecie swoją mamę, więc można cos kupić także dla siebie. Oferta dotyczy sprzętu bez abonamentu i można z niej skorzystać do 31 maja 2021 roku.

Fioletowy operator szczególnie poleca następujące smartfony:

Xiaomi Redmi Note 9 za 649 zł (taniej o 200 zł)

Samsung Galaxy A21s za 599 zł (taniej o 100 zł)

Nokia 3.4 za 599 zł (taniej o 80 zł)

Pełną listę urządzeń w promocji z okazji Dnia Matki można znaleźć pod tym adresem.

