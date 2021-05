UPC startuje z nową ofertą: internet 750 Mb/s i dekoder 4K w pakietach z usługami za 0 zł do dwóch miesięcy

Zbliżają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Operator UPC Polska przekonuje, że jest to dobry czas, by skorzystać z jego dekodera 4K TV Box z dostępem TVP 4K. Jednocześnie w UPC rusza nowa oferta na światłowód.

UPC Polska ruszyło z nowym wariantem internetu światłowodowego o prędkości do 750 Mb/s za 59,99 zł. Wcześniej za taką samą cenę oferowany był internet 500 Mb/s, który wciąż jeszcze widnieje w cenniku UPC. Nowa propozycja uzupełniona jest o pakiet telewizyjny START TV, z dostępem do telewizji online za pośrednictwem UPC TV GO oraz z dwumiesięcznym okresem darmowego dostępu do usług.

Zobacz: UPC 4K TV Box teraz z dostępem do aplikacji Amazon Prime Video

Dostęp do telewizji w rozdzielczości 4K zapewnia dekoder UPC 4K TV Box, który m.in. umożliwi klientom dostęp do kanału TVP 4K podczas zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej, uruchomionego przez Telewizję Polską specjalnie na czas tego sportowego wydarzenia.

Kanał będzie dostępny od 11 czerwca do 11 sierpnia i będzie można na nim zobaczyć transmisje i retransmisje wszystkich meczów w jakości UHD z dodatkowymi elementami HDR i Dolby Atmos z eksperckim komentarzem najlepszych dziennikarzy sportowych Telewizji Polskiej.

Ponadto klienci mogą wybrać internet o prędkości do 1 Gb/s lub pakiety internetu i telewizji 4K, które w ramach promocji dostępne są do dwóch miesięcy za darmo.

Obecni klienci, którzy zdecydują się na pakiety komórkowe od UPC, mogą dodatkowo skorzystać z promocji na 6-miesięczny, darmowy dostęp do usług. Poza dostępem do usług światłowodowego internetu i telewizji 4K, UPC oferuje urządzenia w systemie ratalnym, m.in. 55-calowe telewizory 4K, laptopy i smartfony.

Zobacz: Awaria w UPC. Wiele osób skarży się na brak Internetu

Zobacz: UPC, Orange i T-Mobile na prowadzeniu. Kwietniowy ranking SpeedTest.pl