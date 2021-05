W środę Orange daje darmowy internet

Jak co środę Orange szykuje niespodzianki dla swoich klientów, a zarazem użytkowników aplikacji Mój Orange. W dzisiejszej odsłonie cotygodniowego cyklu operator przygotował paczkę internetu. Niezbyt wielką, ale nie zmarnuje się.

Tym razem Orange dale 5 GB. Paczkę można odebrać od dziś do następnego wtorku włącznie, w aplikacji „Mój Orange”. Darmowe gigabajty w Orange można wykorzystać na dowolne usługi, na terenie Polski. Bonus przeznaczony jest dla klientów z abonamentem w Orange, użytkowników usług na kartę tradycyjnie ta oferta nie obowiązuje.

Jak odebrać 5 GB za darmo w Orange?

Zasady akcji „Środy z Mój Orange” pozostają niezmienne. Żeby odebrać bezpłatne 5 GB w Orange, należy uruchomić aplikację Mój Orange, zalogować się do niej z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła i przejść do zakładki „Dla Ciebie”.

W widocznym na górze banerze pojawi się licznik akcji „Środy z Mój Orange” oraz zachęta do odebrania niespodzianki. Wystarczy potwierdzić chęć otrzymania prezentu i gotowe. Nie trzeba wykonywać dodatkowych działań – paczka powinna być od razu dostępna. Można ją aktywować w aplikacji do 1 czerwca. Ważność pakietu obowiązuje do końca aktualnego cyklu rozliczeniowego.

W danym tygodniu z akcji „Środy z Mój Orange” może korzystać tylko jeden numer zarejestrowany w aplikacji. Jeżeli ktoś ma w Orange więcej abonamentowych kart SIM, przeznaczone dla nich bonusy będzie mógł odebrać w następnych edycjach.

Do skorzystania z akcji „Środy z Mój Orange” niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o ofercie Orange oraz ofertach obecnych i przyszłych partnerów akcji.

