Play: abonament 5G za darmo aż na rok. Światłowód też bez opłat

Play ma nową okazję w ofercie dla firm. Dla przedsiębiorców fioletowy operator przygotował nową promocję „Rok za darmo” w taryfie XL dla Firm. Kusi też okazją na bezpłatny światłowód.

Play wystartował z nową promocją dla przedsiębiorców. Nowi klienci biznesowi, wybierając taryfę XL w Play dla Firm, zyskują dostęp do internetu bez limitu danych i prędkości, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci oraz 300 minut na rozmowy międzynarodowe do UE.

To wszystko oferowane jest za 0 zł przez 12 miesięcy. Po tym czasie abonament wyniesie 105 zł za jedną kartę SIM oraz 40 zł za kolejne karty.

Play kusi też smartfonami, przydatnymi w biznesie. Każdy przedsiębiorca przenoszący numer do Play ma możliwość wybrania jednego z proponowanych przez Play telefonów obsługujących sieć 5G w przystępnej cenie – niższej o 1000 zł w porównaniu z ceną bez abonamentu. Wśród promowanych modeli są Samsung Galaxy S24 Ultra 5G i Xiaomi 14T 5G.

Światłowód Play dla Firm nawet na rok bez opłat

Play kusi także dodatkową ofertą na szybki internet – klient biznesowy otrzyma 12 miesięcy światłowodu za 0 zł. Warunek? Trzeba połączyć abonament komórkowy (od taryfy M) z ofertą Światłowodu Play dla Firm o dowolnej prędkości. Na światłowód w promocyjnych warunkach można się zdecydować nawet do 90 dni od podpisania umowy na usługi komórkowe.

Dla przedsiębiorców, których praca wymaga ciągłej wymiany danych, operator umożliwia ponadto utworzenie łącza symetrycznego. Dzięki zwiększonej przepustowości transfer zarówno od, jak i do klienta będzie na najwyższym poziomie. Usługa ta dostępna jest w wybranych lokalizacjach za dopłatą 10 zł netto miesięcznie i obejmuje prędkości 300 Mb/s, 600 Mb/s i 1 Gb/s.

Ponadto operator zapewnia przedsiębiorcom gwarancję serwisową SLA nawet do 8 godzin, w przypadku niedostępności internetu, minimalizując niepożądane przerwy.

Zobacz: Play dostosuje umowy do nowych przepisów

Zobacz: Play ma już ponad 12 tysięcy stacji bazowych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: Play