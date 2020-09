Play też wydłuża ofertę tańszych połączeń z Białorusią

Play przedłużył o dwa tygodnie promocję, w ramach której międzynarodowe połączenia z Polski na Białoruś są tańsze. Teraz można z niej korzystać do końca września 2020 roku.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak istotne jest utrzymanie kontaktu z bliskimi, zwłaszcza w przypadku kryzysowych sytuacji. W odpowiedzi na liczne apele, operator sieci Play postanowił obniżyć ceny połączeń z Polski na Białoruś. Pierwotnie promocja miała trwać do 15 września tego roku, ale została przedłużona do końca miesiąca.

Nowa stawka to 1 zł za minutę połączenia (do tej pory ceny rozmów były ponad dwukrotnie wyższe), obowiązuje we wszystkich ofertach i w przypadku połączeń zarówno na białoruskie numery komórkowe, jak i stacjonarne. Skorzystanie z promocji nie wymaga dodatkowej aktywacji po stronie użytkownika i będzie działać automatycznie we wszystkich ofertach.

Źródło tekstu: Play