Plus: niższe ceny rozmów z Polski na Białoruś zostaną trochę dłużej

Operator sieci Plus postanowił przedłużyć o dwa tygodnie promocję, w ramach której można dzwonić z Polski na Białoruś taniej niż zwykle. Z oferty można skorzystać do końca września tego roku.

Plus zdecydował się na przedłużenie obniżki cen połączeń na Białoruś, obowiązującej początkowo od 24 sierpnia do 15 września tego roku. Niższe opłaty za minutę połączenia do białoruskich sieci stacjonarnych i komórkowych będą obowiązywały do 30 września 2020 roku.

Obowiązująca od 24 sierpnia stawka za minutę połączenia wynosi 1 zł brutto, czyli - w zależności od posiadanej oferty - nawet połowę standardowej stawki. Przykładowo, dotychczasowa cena za minutę połączenia z numerami białoruskimi dla klientów ofert abonamentowych wynosiła 1,85 zł brutto, a dla ofert na kartę 2,02 zł. Po obniżeniu cen rozmów z naszym wschodnim sąsiadem, klienci indywidualni zapłacą za minutę połączenia taką samą stawkę jak w przypadku rozmów z mieszkańcami UE. Niższe stawki dotyczą ofert abonamentowych, które weszły na rynek od lutego 2018 roku, MIX oraz na kartę. Obniżona cena obejmuje do 1000 minut na połączenia z maksymalnie 5 białoruskimi numerami.

Źródło tekstu: Plus