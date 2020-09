Play bez Huaweia? Pozbycie się chińskiej marki tańsze niż szacowano

Opublikowany ostatnio projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa może przyczynić się do tego, że z gry o rozwój sieci 5G zostanie wyeliminowany Huawei. W skrajnym przypadku może to się także wiązać z koniecznością wymiany w polskich sieciach istniejących już urządzeń chińskiej firmy. Play policzył, ile będzie go to kosztowało.

Skierowany niedawno do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zakłada, że stosowne kolegium działające przy Radzie Ministrów otrzyma kompetencje do oceny ryzyka dla krajowego cyberbezpieczeństwa ze strony dostawców sprzętu lub oprogramowania istotnego. Dokument nie wymienia nazwy żadnej z firm, ale stawia takie wymogi, że Huawei może być uznany za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Gdyby do tego doszło, chiński producent zostałby pozbawiony możliwości sprzedaży swoich rozwiązań 5G w polskich sieciach, a operatorzy mieliby 5 lat na usunięcie jego produktów. Najbardziej będzie na tym stratny Play, bo udział Huaweia w jego sieci sięga, wg nieoficjalnych danych, nawet 90% udziałów.

Zobacz: Do widzenia, Huawei? Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa trafił do konsultacji

Play policzył, ile to będzie kosztowało

Dzisiaj w swoim oficjalnym komunikacie Rada Dyrektorów Play Communications przedstawiła szacunki dotyczące wpływu możliwych ograniczeń dla firmy Huawei we wdrażaniu usług 5G przez operatora.

Play zastrzega, że wpływ na koszty może się różnić w zależności od czasu udostępnionego telekomom na wdrożenie niezbędnych zmian w ich sieciach. Operator zakłada, na podstawie podobnych przypadków za granicą, że okres ten może wynosić 7 lat, chociaż projekt stanowi inaczej, że będzie to 5 lat.

Zobacz: Amerykańska „Czysta Sieć” przeciwko Chinom. Którzy operatorzy są bezpieczni? W Polsce jest to..

Po przeanalizowaniu potencjalnych scenariuszy Play przewiduje, że maksymalny zakres ograniczeń w siedmioletniej perspektywie pociągnie za sobą dodatkowe łączne inwestycje w wysokości około 0,9 mld zł. Operator określa tę kwotę jako znacznie niższą od tej, która pojawiała się w krążących ostatnio spekulacjach medialnych. W nich pojawiały się kwoty rzędu nawet ok. 15 mld zł dla wszystkich operatorów.

Zobacz: Projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie uderzy w rynek i opóźni wdrażanie 5G. Oznacza też 15 mld zł kosztów operatorów

Według wyliczeń Play ten maksymalny wpływ na koszty obejmuje wymianę warstwy 4G, przeniesienie sprzętu sieciowego oraz wymianę sprzętu radiowego Huawei 4G i 5G po ich całkowitej amortyzacji.

Jednocześnie operator przypomina, że obecnie korzysta z usług dwóch dostawców sieci – poza Huaweiem jest to Ericsson. Proces wymiany rozpoczął się już od wdrożenia niezależnej sieci rdzeniowej dla 5G, która ma zostać zakończona w przyszłym roku i jest objęta obecnym planem inwestycyjnym. Ponadto Play spodziewa się całkowitego wyłączenia systemów 2G i 3G w ciągu najbliższych 7 lat.

Zobacz: Nadajniki 5G firmy Huawei mają zniknąć z Wielkiej Brytanii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Play, wł.