PKP Intercity szaleje. Bilet kupisz razem z ziemniakami

PKP Intercity rozwija model sprzedaży agencyjnej biletów kolejowych. Wkrótce będzie je można kupić w sklepach spożywczych, kioskach oraz na stacjach paliw.

PKP Intercity chce nadal rozszerzać dostęp do swoich usług i w tym celu stawia na rozwój sprzedaży biletów w trybie agencyjnym. Nowy model sprzedaży skierowany jest między innymi do sieci kiosków lub saloników prasowych, sieci sklepów spożywczych, sieci stacji paliw, sieci dystrybuujących usługi hotelowe lub bilety na eventy czy usługi transportowe (z wyłączeniem kolejowych kas biletowych). Są to wszystkie firmy zainteresowane sprzedażą usług dodatkowych w postaci biletów na pociągi PKP Intercity oraz spełniających określone wymagania.

Formuła agencyjna skierowana jest do podmiotów posiadających własną lub partnerską sieć dystrybucji towarów lub usług z minimalną liczbą punktów stacjonarnych wynoszącą 50 lokalizacji i mogących wykazać doświadczenie w sprzedaży konsumentom usług podmiotów zewnętrznych. Formularz zgłoszeniowy dla agentów, zawierający szczegółowe warunki współpracy, jest dostępny na stronie internetowej PKP Intercity. Po jego wypełnieniu i spełnieniu wymagań możliwe stanie się rozpoczęcie współpracy.

Współpraca z zewnętrznymi partnerami jest możliwa dzięki polityce ujednoliconych warunków handlowych, którą PKP Intercity wprowadziło we wrześniu 2021 roku. Jak informuje przewoźnik. nowy model sprzedaży agencyjnej wyróżnia się jednolitymi warunkami handlowymi dla każdego z partnerów, a to znacznie upraszcza kwestie formalne związane z rozpoczęciem współpracy.

Bardzo duża popularność kolei będzie nadal rosła w najbliższych latach, dlatego dążymy do tego, aby zakup biletów na połączenia PKP Intercity był jak najłatwiejszy dla podróżnych. Poprzez rozwój nowego modelu sprzedaży agencyjnej otwieramy się na współpracę z następnymi partnerami, szukając w ten sposób kolejnych sposobów dotarcia do klientów. Dla potencjalnych partnerów to szansa na sprzedaż biletów przewoźnika, którego popularność stale rośnie, na jasnych i atrakcyjnych zasadach. Nasza dotychczasowa współpraca z partnerami w ramach ujednoliconych warunków handlowych i rozwój zdalnych kanałów sprzedaży pokazuje, że podróżni bardzo chętnie korzystają z nowych możliwości zakupu biletów PKP Intercity.

– powiedział Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity

PKP Intercity chwali się wielkim sukcesem

Skierowanie przez PKP Intercity oferty nowego modelu sprzedaży agencyjnej do podmiotów obsługujących stacjonarne punkty sprzedaży stanowi rozwinięcie projektu uruchomionego we wrześniu 2021 roku. Wtedy spółka zwróciła się do firm obsługujących systemy sprzedażowe przez aplikację i/lub stronę internetową. W ubiegłym roku współpracę z PKP Intercity rozpoczęło trzech partnerów – bilety na połączenia przewoźnika dostępne są na platformach mPay, e-podróżnik.pl oraz KOLEO. Sprzedaż biletów PKP Intercity w kanałach zdalnych okazała się hitem przewoźnika – z końcem lutego 2023 roku przekroczona została granica 1,8 mln sprzedanych biletów we wspomnianych kanałach.

Celem jest szeroka sieć sprzedaży

Rozszerzanie sieci sprzedaży to część strategii rozwoju PKP Intercity. Rozwój projektu nowego modelu sprzedaży agencyjnej o partnerów stacjonarnych ma stanowić wyjście naprzeciw oczekiwaniom osób, które nie chcą korzystać z kanałów zdalnych lub mają do nich ograniczony dostęp.

Coraz więcej podróżnych kupuje bilety poprzez kanały zdalne, dlatego jako jeden z kluczowych celów spółka wyznaczyła sobie usprawnienie i uproszczenie procesu obsługi podróżnych poprzez wprowadzenie kolejnych rozwiązań cyfrowych. Celem jest szybki, prosty i intuicyjny zakup biletu w preferowanej przez klienta aplikacji lub na stronie internetowej.

W ostatnich miesiącach PKP Intercity udostępniło podróżnym nową aplikację, która zastąpiła dotychczasową znaną pod nazwą IC Mobile Navigator. Spółka podpisała też trzy umowy, dzięki którym już w tym roku podróżni będą mogli kupować bilety na pociągi w nowym systemie sprzedaży internetowej, a z pełnej funkcjonalności nowego systemu będą mogli korzystać w ostatnim kwartale 2024 roku.

Źródło zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PKP Intercity