PKP Intercity z nowymi usługami. Warto wiedzieć

Mobilna aplikacja PKP Intercity doczekała się nowej wersji. Dodano do niej między innymi możliwość graficznej rezerwacji miejsc w wybranych składach wagonowych Express InterCity. Są też inne nowości, które mają ułatwić podróżnym korzystanie z usług kolejowego przewoźnika.

Kupujesz bilet na pociąg i masz bardzo niewielki wpływ na to, gdzie będziesz siedzieć. To norma w PKP Intercity, ale powoli się coś w tym zakresie zmienia. Do niedawna graficzna rezerwacja była dostępna wyłącznie dla elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych. W połowie lutego 2023 roku, w ramach pilotażu, taka możliwość pojawiła na stronie internetowej PKP Intercity dla wybranych składów wagonowych kategorii EIC.

Od teraz z graficznej rezerwacji miejsc mogą skorzystać także użytkownicy nowej aplikacji PKP Intercity. Na grafice wybieramy rodzaj wagonu oraz miejsce, możemy też sprawdzić kierunek jazdy pociągu. Kolejnym udogodnieniem będzie prezentacja frekwencji w pociągu, która ma być dostępna dla wszystkich pociągów przewoźnika.

Aplikacja PKP Intercity daje teraz możliwość płacenia z użyciem Google Pay. To jeden z najpopularniejszych systemów płatności internetowych na świecie, więc dobrze, że w końcu został zauważony również przez twórców kolejowej aplikacji mobilnej. Wcześniej podróżni mogli skorzystać z płatności kartą lub systemu BLIK.

Aplikację można zabezpieczyć kodem PIN, a zamiast za każdym razem wpisywać kod, podróżni mogą zalogować się za pomocą danych biometrycznych. W zależności od preferencji użytkownika, logowanie może odbywać się bez kodu PIN.

Internetowe kanały sprzedaży w ostatnich latach zyskują coraz większe zainteresowanie wśród podróżnych. PKP Intercity odpowiada na ich potrzeby i preferencje, zwiększając dostępność biletów na różnych platformach sprzedaży w Internecie. Rozwijając naszą aplikację, pracujemy nad procesem zakupu biletów – tak aby był szybki, intuicyjny i wygodny.

– powiedział Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity

120 tysięcy biletów

Nowa aplikacja PKP Intercity została udostępniona na przełomie 2022 i 2023 roku. Od tego czasu podróżni zakupili w niej już 120 tysięcy biletów.

Rozwiązanie to ma w przyszłości zyskiwać nowe funkcje oraz ulepszenia. W kolejnych wersjach dodane zostaną takie udogodnienia, jak na przykład funkcja metastacji, możliwość pobrania biletu w formacie .pdf, udostępnienia go innej osobie, płatności za pomocą Apple Pay, sprzedaż biletów międzynarodowych czy możliwość dodania biletu do kalendarza. W niedalekiej przyszłości aplikacja pokaże lokalizację pociągu na mapie czy informacje o opóźnieniach. Ma być udostępniona również możliwość zakup biletu z więcej niż jedną przesiadką w jednej transakcji oraz udział w offsecie ekologicznym.

