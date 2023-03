Google Play: za darmo aplikacje o wartości ponad 260 zł!

Google Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do konta Google będzie Twoja na zawsze. Tym razem w sklepie Play można zaoszczędzić prawie 250 zł. Wszystkie opisane tu aplikacje możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

Tech your monster to read – czytanie po angielski dla najmłodszych

Normalna cena: 24,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Teach Your Monster to Read to nominowana do nagrody BAFTA gra edukacyjna, zatwierdzona przez brytyjski odpowiednik MEN. Aplikacja nauczyła czytać już ponad 16 milionów dzieci. Postępy potwierdzają rodzice i nauczyciele. Aplikacja będzie odpowiednia przez dwa pierwsze lata nauki czytania. Zaczyna od dopasowywania liter do dźwięków, a kończy na krótkich książkach.

W Polsce aplikacja nie będzie spełniać swojej funkcji, gdyż nie ma w niej materiałów dla naszego języka. Jeśli jednak twoje dziecko zaczyna naukę angielskiego albo uczęszcza do dwujęzycznego przedszkola, koniecznie wypróbujcie Teach Your Monster to Read.

Węzły 3D (Knots 3D) – węzły nie tylko dla żeglarzy

Normalna cena: 30,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Knots 3D to świetna aplikacja do nauki wiązania przeróżnych węzłów z użyciem wizualizacji 3D. Mogą z niej skorzystać żeglarze, alpiniści, turyści-amatorzy i wszyscy inni, zainteresowani sztuką wiązania lin na wiele sposobów i do różnych przedmiotów. Z doświadczenia wiem, że ta sztuka potrafi przydać się w najmniej oczekiwanych sytuacjach w życiu – pod namiotem, w czasie przeprowadzki, remontu, a nawet awarii drzwi samochodu.

Interfejs aplikacji i opisy węzłów zostały przetłumaczone na język polski. Są tu nazwy „branżowe” węzłów i sporo nazw potocznych. W sumie są tu instrukcje, jak zawiązać liny na 177 sposobów i co jakiś czas pojawiają się nowe. Aplikacja jest dostępna w języku polskim.

Paint By Numbers Creator Pro – relaksująca kolorowanka na podstawie Twoich zdjęć

Normalna cena: 24,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Paint By Numbers Creator Pro to aplikacja zdolna zamienić dowolny obraz w kolorowankę. Wystarczy wybrać obraz lub zdjęcie i podać liczbę kolorów, by przygotować sobie materiał do nauki malowania. W wersji Pro aplikacji nie ma ograniczenia liczby kolorów.

Można malować w aplikacji, korzystając z cyfrowej palety kolorów. Można też wydrukować kolorowankę i wypełnić ją ręcznie, kredkami lub farbami. Aplikacja została doceniona także w edukacji i jest polecana dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat, ale oczywiście nie ma ograniczeń wiekowych i mogą się nią bawić także dorośli.

Unit Converter (Pega Pro) – kalkulator wszelakich jednostek i walut

Normalna cena: 36,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Unit Converter (Pega Pro) to uniwersalny konwerter jednostek. Przyda się w różnych sytuacjach – podczas nauki fizyki, matematyki, elektrotechniki i chemii, podczas napraw samochodu, planowania kredytu, projektowania mieszkania, gotowania na bazie zagranicznych przepisów, konstrukcji układów elektronicznych itp. W sumie można tu przeprowadzić prawie 13 tysięcy konwersji w 48 kategoriach, od zmiany cali na centymetry przez jednostki fizyczne po strefy czasowe.

Ponadto aplikacja może służyć jako kalkulator. Są tu funkcje finansowe i naukowe, kursy walut i kryptowalut, kalkulator różnic czasowych, a nawet generator liczb pseudolosowych.

Zidentyfikuj rasy psów – SI podpowie, jaki to piesek

Normalna cena: 4,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Zidentyfikuj rasy psów to aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję do identyfikowania ras psów. Aplikacja została przygotowana z użyciem rozszerzonej wersji zestawu danych o rasach psów, dostępnego dzięki Uniwersytetowi Stanforda.

Aplikacja jest w stanie podać maksymalnie 3 propozycje rasy w razie niepewności. Można skorzystać z niej z użyciem zdjęcia z galerii lub wskazując smartfonem na psa w czasie rzeczywistym. Aplikacja najlepiej radzi sobie, gdy ma do dyspozycji zdjęcia w wysokiej rozdzielczości.

Learn Korean Offline: WordQuiz

Normalna cena: 68,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Aplikacja Learn Korean offline: WordQuiz to pomoc w nauce języka koreańskiego dla osób, które już posługują się językiem angielskim. Jest tu tablica z alfabetem Hangeul oraz quizy o trzech poziomach trudności. Na podstawowym możesz uczyć się 1100 słów, na średniozaawansowanym kolejnych 3600 słów, a na najwyższym poziomie 2 tysięcy słów. Po rozwiązaniu testu możesz oczywiście wrócić do swoich błędów i utrwalać wiedzę. Nie zabrakło konwersacji ze słownictwem przydatnym w podróży.

Wszystkie dane są dostępne offline. Jest tu również możliwość słuchania słów odczytanych przez syntezator mowy.

Sleep Sounds Offline – uspokajające dźwięki, które pomogą Ci zasnąć

Normalna cena: 68,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Sleep Sounds Offline to kolekcja relaksujących dźwięków, które pomogą Ci zasnąć, uspokoić się, skupić na pracy i będą stanowić idealne tło do medytacji. Znajdują się tu liczne dźwięki natury, a także klasyczne szumy. Aplikacja nie wymaga do działania połączenia z internetem.

Jest tu oczywiście wbudowany timer, który wyłączy dźwięk po wyznaczonym czasie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BublikHaus / Shutterstock, Google Play

Źródło tekstu: własne, Google Play