PKP Intercity: w Dzień Dziecka najmłodsi pojadą za darmo

PKP Intercity ma specjalną ofertę na Dzień Dziecka. 1 czerwca tego roku dzieci i młodzież w wieku do 16 lat będą mogły podróżować pociągami tego przewoźnika za darmo.

Tegoroczny Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. 1 czerwca każdego roku to doskonała okazja, by obdarować najmłodszych prezentami. Taki prezent przygotowała dla nich również kolejowa spółka PKP Intercity. Z okazji swojego święta, dzieci oraz młodzież w wieku do 16 lat będą mogły podróżować pociągami tego przewoźnika za 0 zł. Promocyjna oferta dotyczy podroży po Polsce wszystkimi pociągami PKP Intercity w klasie 2, niezależnie od kategorii.

Darmowy bilet należy pobrać w kasie biletowej lub u konduktora (z wyjątkiem pociągów kategorii EIP – na nie bilet można pobrać jedynie w kasie). Bezpłatne podróże w drugiej klasie możliwe są za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, który należy przedstawić również podczas kontroli biletów – może to być dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, a nawet książeczka zdrowia.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że dzieci poniżej 4 roku życia przez cały rok mogą podróżować pociągami przewoźnika na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100%. Należy jednak pamiętać, że bilety będą ważne jedynie na przejazd, na który zostaną wystawione – na każdą podróż trzeba więc pobrać oddzielny bilet.

Zobacz: Jeździsz koleją? Sprawdź nowe funkcje w PKP.appce

Zobacz: Aplikacja PKP Intercity zmienia się. Wprowadzono nową metodę płatności

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Martyn Jandula / Shutterstock.com, PKP Intercity

Źródło tekstu: PKP Intercity