Aplikacja PKP Intercity zmienia się. Wprowadzono nową metodę płatności

Aplikacja mobilna polskiego przewoźnika dynamicznie zyskuje na popularności. W związku z tym PKP Intercity rozbudowuje ją o kolejne niezbędne funkcje.

Każdy, kto wcześniej włączył aplikację PKP Intercity i chciał zapłacić za bilet, mógł się nieco zdziwić. Była opcja tradycyjnego przelewu, płatności Blik lub nawet Google Pay, lecz brakowało Apple Pay. Teraz się to zmienia i klienci w końcu zapłacą metodą giganta z Cupertino.

Do aplikacji została również wprowadzona funkcja metastacji, która jest dużym udogodnieniem dla podróżnych, bowiem dzięki niej w wyszukiwarce nie trzeba wpisywać dokładnej nazwy stacji. Wystarczy wpisać wyłącznie nazwę miejsca, w którym rozpoczyna i kończy się podróż, a system pokaże wszystkie połączenia dostępne z danego miasta czy miejscowości.

Nie da się ukryć, że jest to przydatna funkcja, która usprawni proces zakupu biletu, a tym samym wpłynie na komfort podróżowania. W praktyce oznacza to, że jadący z Warszawy do Krakowa podróżny nie musi wpisywać w wyszukiwarce „Warszawa Centralna”, a wystarczy, że wpisze frazę „Warszawa (dowolna stacja)”. Aplikacja pokaże wszystkie pociągi odjeżdżające z różnych stacji w stolicy. Podobnie jest z celem podróży, zamiast wpisywać „Kraków Główny”, wystarczy wpisać „Kraków (dowolna stacja)”, a aplikacja pokaże pociągi zatrzymujące się na różnych stacjach w stolicy Małopolski.

Intensywnie pracujemy nad tym, aby stale ulepszać naszą aplikację mobilną. Chcemy, aby wyszukanie dogodnego połączenia, zakup biletu na nie oraz korzystanie z aplikacji podczas podróży było proste, intuicyjne i wygodne. Ostatnie tygodnie pokazują, że pasażerowie coraz częściej korzystają z aplikacji PKP Intercity

– mówi Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity.

Klienci PKP Intercity mają dostęp do aplikacji mobilnej dopiero od początku tego roku. Przewoźnik pochwalił się, że w tym czasie użytkownicy usług polskiego przewoźnika kolejowego zdążyli już kupić za jej pośrednictwem 300 tysięcy biletów.

Źródło zdjęć: Marcin Kadziolka / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne