PKO BP ma ważną sprawę do klientów. Chodzi o ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza zmiany w sposobie logowania do Platform Usług Elektronicznych. Od 7 listopada 2024 roku klienci PKO Banku Polskiego będą mogli zalogować się do PUE ZUS tylko za pośrednictwem e-Tożsamości.

e-Tożsamość to bezpłatny, cyfrowy odpowiednik dokumentu tożsamości, który umożliwia załatwianie spraw urzędowych przez Internet. Pozwala między inymi na:

potwierdzenie tożsamości przy aktywacji aplikacji mObywatel i uzyskanie mDowodu,

logowanie do PUE ZUS, mobywatel.gov.pl, e-Urzędu Skarbowego, Internetowego Konta Pacjenta i innych serwisów usług publicznych,

składanie wniosków online, na przykład o zgłoszenie narodzin dziecka, zmianę miejsca zameldowania lub odpis aktu cywilnego.

Aby wykorzystać to rozwiązanie do zalogowania się do PUE ZUS, należy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wybrać opcje login.gov.pl > Bankowość elektroniczna > PKO Bank Polski.

Wprowadzenie e-Tożsamości jako metody logowania do PUE ZUS ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i uproszczenie dostępu do usług elektronicznych. e-Tożsamość jest coraz powszechniej wykorzystywana w kontaktach z administracją publiczną, a jej wdrożenie w PUE ZUS jest kolejnym krokiem w kierunku cyfryzacji państwa.

Warto zaznaczyć, że informacja dotyczy klientów PKO BP. Osoby korzystające z innych metod logowania, na przykład profilu zaufanego lub e-dowodu, nie muszą podejmować żadnych działań.

