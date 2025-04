Plush rozdaje pieniądze. Masz czas tylko do 8 kwietnia

Plush ogłosił dzisiaj nową promocję, współorganizowaną z siecią sklepów Żabka. Można zgarnąć 10 zł na zakupy i 10 zł doładowania. Akcja trwa tylko do 8 kwietnia 2025 r. lub do wyczerpania puli nagród, warto więc się pospieszyć.

Jak skorzystać z promocji Plush x Żabka?

To wszystko. W ciągu 72 godzin operator wyśle na nowy numer SMS-a z e-kodem o wartości 10 zł do wykorzystania w Żabce oraz drugim e-kodem na doładowanie Plush Na Kartę , również o wartości 10 zł.

E-kod Żabka może zostać wykorzystany do zakupu dowolnych produktów o wartości 10 zł w wybranych sklepach sieci Żabka. Kod zachowuje ważność do 31 grudnia 2025 r., więc przynajmniej z tym nie trzeba się spieszyć. Również e-kod Plus można wykorzystać na doładowanie konta do końca roku.