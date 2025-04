Orange rozdaje darmowe GB. Odbierz w aplikacji

Orange przygotował nową okazję dla użytkowników taryfy Orange Free na kartę . W okresie od 2 do 30 kwietnia 2025 roku można skorzystać z promocji „Elastyczny Pakiet Internetowy 10 GB”. To dobra okazja dla użytkowników pragnących zwiększyć swój limit danych bez dodatkowych opłat.

Każdy numer może skorzystać z promocji tylko raz, a pakiet zostanie aktywowany w ciągu 24 godzin od momentu jego włączenia. W promocji poza 10 GB internetu na 10 dni do wykorzystania na terenie Polski użytkownicy otrzymują również pakiet 2,83 GB dostępny w roamingu w Strefie 1 . Ważność dostępnych gigabajtów można sprawdzić, wysyłając SMS o treści „ILE” pod numer 360 (opłata zgodnie z taryfą) lub w aplikacji Mój Orange.

Warunkiem skorzystania z promocji jest aktywny numer, czyli możliwość wykonywania połączeń wychodzących. Co jednak ważne, jeśli użytkownik ma bonusowe gigabajty z usługi „Internet za doładowanie online” lub z bonusu na start po aktywacji startera, to będą one wykorzystywane przed pakietem gigabajtów z dzisiejszej promocji. Promocja nie jest dostępna dla użytkowników posiadających aktywną odnawialną wersję „Elastycznego Pakietu Internetowego”.