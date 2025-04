e-Doręczenia to już ponad 11 milionów cyfrowych przesyłek

Hybrydowo i w pełni cyfrowo

Z ponad 11 milionów przesyłek, większość – 9 milionów – została zrealizowana za pomocą Powszechnej Usługi Hybrydowej (PUH). W tym modelu, wiadomość wysłana elektronicznie przez podmiot publiczny (np. urząd) jest drukowana i dostarczana tradycyjnie przez listonosza, jeśli adresat nie posiada jeszcze aktywnego adresu do e-Doręczeń. Pozostałe ponad 2 miliony przesyłek nadano w ramach w pełni cyfrowej Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE), która działa, gdy obie strony komunikacji korzystają z systemu.

Bezpieczeństwo cyfrowe priorytetem

e-Polecony: cyfrowa korespondencja dla wszystkich

Równolegle do rozwoju e-Doręczeń, Poczta Polska promuje usługę e-Polecony. Jest to cyfrowy odpowiednik tradycyjnego listu poleconego, przeznaczony do komunikacji między podmiotami niepublicznymi – na przykład firmą a klientem, między firmami, czy między osobami prywatnymi. Główna różnica polega na tym, że w e-Doręczeniach zawsze jedną ze stron jest podmiot publiczny, a sama usługa jest bezpłatna. e-Polecony pozwala na całkowite wyeliminowanie korespondencji papierowej w komunikacji prywatnej i biznesowej.