Orange zapowiada zmiany. Mają one związek z Netflixem i HBO Max

Orange Polska zapowiedział zmiany w dokumentach umownych dla klientów korzystających z platform Netflix lub HBO Go. Dzięki temu będą one zgodne z obowiązującym w naszym kraju prawem.

1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać zmienione dokumenty umowne klientów Orange Polska, którzy korzystają z usług pakietowych zawierających dostęp do platform Netflix lub HBO Max. Wynika to ze zmiany ustawy o prawach konsumenta.

Co się zmieni?

Pomarańczowy operator zmieni następujące dokumenty:

W regulaminie świadczenia multimedialnych usług Orange zostanie wprowadzone między innymi definicje pojęć „towar z elementami cyfrowymi” i „usługa cyfrowa” oraz zmiany w zakresie:

rozpatrywania reklamacji usługi cyfrowej,

praw konsumenta z tytułu braku zgodności towaru z umową,

sposobu wykonania obowiązku dostarczenia usługi cyfrowej,

uprawnień konsumenta w przypadku niewykonania umowy w zakresie świadczenia usługi cyfrowej.

W cennikach Orange określi, na ilu urządzeniach jednocześnie abonenci mogą korzystać z usługi HBO Max.

Nowy dokument

1 stycznia przyszłego roku Orange Polska wprowadzi nowy dokument „Informacje dotyczące możliwości korzystania z usług i treści cyfrowych”. Znajdują się w nim informacje na temat najważniejszych wymagań, które należy spełnić, by właściwie korzystać z usług lub treści cyfrowych. Dotyczą one jakości dostępu do Internetu, urządzeń, aplikacji, z których powinni korzystać abonenci, aby usługi działały prawidłowo. Pomarańczowy operator wskazuje też kraje, w których usługi będą działać.

W treści powyżej dodaliśmy linki do nowych lub zmienionych dokumentów Orange, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

W przypadku braku zgody na powyższe zmiany, abonentom przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z którego można skorzystać do 31 grudnia 2022 roku. W przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony operatorowi przysługuje roszczenie o zwrot ulgi przyznanej w związku z zawarciem umowy. Wprowadzane przez Orange Polska zmiany wynikają ze zmian w przepisach prawa.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange