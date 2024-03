Orange wystartował z wiosenną promocją. Za darmo nie tylko GB

Orange ruszył z wiosenną promocją w ofertach na kartę. Od dziś można za darmo skorzystać z usług bez limitu oraz odebrać paczkę gigabajtów.

O szykowanej przez Orange promocji pisaliśmy kilka dni temu, gdy pomarańczowy operator zamieścił w swoich zasobach regulamin oferty. Dziś doczekaliśmy się oficjalnego ogłoszenia i startu nowej okazji.



A tą okazją jest pierwszy dzień wiosny. Z myślą o tym wydarzeniu operator przygotował promocję w ofercie Orange na kartę. Jej użytkownicy mogą skorzystać z darmowych rozmów, SMS-ów i MMS-ów bez limitu do wszystkich i 5 GB na 5 dni.

Wiosenna promocja w Orange – jak ją włączyć?

Aby aktywować usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet 5GB”, klienci taryf Orange Free powinni wysłać SMS o treści WIOSNA pod bezpłatny numer 364. Inny sposób na włączenie usługi to wejście do aplikacji Mój Orange lub na swoje konto internetowe Orange i skierowanie się do zakładki Pakiety i Usługi.

Użytkownicy oferty Zawsze Bez Limitu mogą aktywować promocję w nieco inny sposób – muszą wysłać SMS o treści KROKUS pod bezpłatny numer 364. Oczywiście też zrobią to w aplikacji Mój Orange. W tej taryfie prezent jest jednak nieco mniejszy. Orange daje w niej 2,5 GB + nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y na 5 dni.

Klienci z już aktywną usługą „Rozmowy i SMS-y bez limitu + pakiet GB” powinni wysłać SMS o treści TULIPAN pod bezpłatny numer 364 lub też włączyć promocję w aplikacji Mój Orange. Co im to da? Do obecnej usługi zostanie dodanych 5 dni ważności oraz 5 GB.

W każdym wariancie usługę można włączyć już teraz do najbliższego piątku, czyli w dniach 20-22 marca 2024 r. Prezent jest ważny przez 5 dni od dnia aktywacji.

Regulamin promocji „Pierwszy Dzień Wiosny” dostępny jest tutaj.



