Orange rozdaje darmowe gigabajty. To nowy prezent z okazji środy

Dziś środa, więc w aplikacji Mój Orange na abonentów pomarańczowego operatora czeka nowy prezent. Tym razem to darmowa paczka gigabajtów, które można przeznaczyć na przykład na oglądanie mundialowych transmisji z Kataru.

Darmowych gigabajtów nigdy za wiele. Dlatego Orange Polska ma dla swoich abonentów kolejny prezent z okazji środy. Tym razem jest to paczka zawierająca 15 GB danych do wykorzystania w kraju.

Prezent można odebrać przez tydzień, czyli do wtorku 29 listopada 2022 roku, do końca dnia. Aby tego dokonać, wystarczy sięgnąć po aplikację Mój Orange i przejść do zakładki "Dla Ciebie".

Darmowy pakiet internetowy będzie ważny do końca aktualnego cyklu rozliczeniowego.

Prezenty mogą odbierać klienci indywidualni wybranych ofert mobilnych, np. Planów Mobilnych i pakietów Orange Love korzystający z mobilnej aplikacji Mój Orange lub zalogowani na stronie orange.pl. Jeżeli posiadasz kilka numerów na koncie, to z atrakcji w danym tygodniu skorzysta konkretny numer – wskazany przez Ciebie przy odbieraniu nagrody. W kolejną środę, następny prezent trafić może do innego numeru. Dzięki temu prezenty mogą otrzymać wszystkie numery na danym koncie. Otrzymujesz nagrody, które działają na planie taryfowym, z którego korzystasz. Jeśli któraś z usług nie działa na Twoim planie, otrzymasz prezent, który u Ciebie na pewno będzie działał.

– możemy przeczytać na stronie Orange

