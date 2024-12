Orange ma prezent na Mikołajki: darmowe gigabajty i rozmowy bez limitu

Orange przygotował mikołajkową promocję dla swoich klientów. Użytkownicy taryf Free na kartę i Zawsze Bez Limitu mogą zgarnąć pakiet Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 5 GB całkowicie za darmo.

Orange Polska przygotował niespodziankę dla swoich klientów z okazji zbliżających się Mikołajek. W dniach od 2 do 6 grudnia 2024 roku użytkownicy taryf Orange Free na kartę oraz Zawsze Bez Limitu mogą skorzystać z promocji, która oferuje nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz pakiet 5 GB Internetu – wszystko to za symboliczną cenę 0 zł przez pięć dni.

Promocja, dostępna dwóch wymienionych wyżej taryfach, różni się jedynie sposobem aktywacji. Osoby korzystające z Orange Free na kartę mogą włączyć usługę, wysyłając SMS o treści MIKOLAJKI pod numer 364 lub logując się do aplikacji Mój Orange. Natomiast osoby korzystające z taryfy Zawsze Bez Limitu muszą wysłać wiadomość o treści PREZENT na ten sam numer bądź aktywować promocję przez Mój Orange. Niezależnie od wybranej opcji, aktywacja usługi następuje w ciągu 24 godzin i daje pełen dostęp do korzyści przez pięć kolejnych dni.

Oferta jest jednorazowa dla każdego numeru telefonu, a jej dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z pakietu danych również w roamingu w Strefie 1, gdzie udostępniane jest 1,09 GB Internetu. Warunkiem koniecznym jest pozostawanie numeru w okresie aktywnym, co oznacza możliwość wykonywania połączeń wychodzących w chwili włączania promocji.

Ważnym aspektem promocji jest jej kompatybilność z innymi usługami. Przykładowo, jeśli abonent ma już aktywowaną usługę „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” lub „Multipakiet”, to włączenie oferty mikołajkowej spowoduje ich dezaktywację. Jednak wszelkie niewykorzystane gigabajty oraz dni ważności zostaną doliczone do nowej promocji. Podobnie w przypadku posiadania bonusowych gigabajtów z innych ofert – są one wykorzystywane w pierwszej kolejności przed pakietem z Mikołajek.

Dodatkowe informacje o mikołajkowej promocji można znaleźć w regulaminie.

