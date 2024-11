OpenTech 2024: Orange stawia na innowacje, współpracę i różnorodność

Podczas wydarzenia OpenTech 2024, Bruno Zerbib (CTIO Orange) oraz Mari-Noëlle Jégo-Laveissière (CEO Orange Europe), podzielili się swoimi przemyśleniami na temat innowacji, współpracy w grupie oraz wyzwań stojących przed Europą w obszarze technologii. Dyskusja ta była okazją do refleksji nad rolą Europy w globalnym ekosystemie technologicznym oraz kierunkami rozwoju Orange jako lidera w branży telekomunikacyjnej.

Bruno Zerbib, CTIO Orange, rozpoczął rozmowę od podkreślenia znaczenia technologii otwartości i współpracy w Orange. Wskazał, że innowacja w Europie często pozostaje niewidoczna, choć kluczowa.

Innowacja, której nie widzimy, to ta, która pozwala naszej sieci działać bez zakłóceń, niczym autostrada, która podwaja liczbę pasów, a mimo to nie generuje korków.

– powiedział Bruno Zerbib

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, CEO Orange Europe, przypomniała, że innowacje w grupie Orange od lat opierają się na silnych fundamentach.

Budujemy nasze działania na bazie doświadczeń zdobytych przez dekady, zarówno w sieciach mobilnych, jak i stacjonarnych. Kluczowe jest to, by nasze inicjatywy lokalne mogły skalować się na poziomie grupy.

– wyjaśniła Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

Jednym z głównych wyzwań, o których mówiła Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, jest fragmentacja rynku europejskiego.

Mamy znacznie mniejsze bazy klientów w porównaniu do USA czy Chin, co utrudnia alokację zasobów i skalowanie innowacji. Dlatego musimy korzystać z kompetencji grupy i rozwijać wspólne platformy, które będą użyteczne we wszystkich naszych lokalnych rynkach.