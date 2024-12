Orange ma kolejny prezent na święta. Do zgarnięcia 1000 GB

Święta zbliżają się wielkimi krokami, a Orange Polska przygotował dla użytkowników swojej oferty na kartę wyjątkową okazję. W zamian za wyrażenie zgody marketingowej, mogą oni otrzymać aż 1000 GB darmowego Internetu, co stanowi znaczący wzrost względem dotychczasowych 400 GB. To doskonała okazja, aby cieszyć się niemal nieograniczonym dostępem do sieci w okresie świątecznym i noworocznym.