Orange sprzeda Ci energię i doda prezent

W dobie cyfrowych rozwiązań, nowoczesne usługi stają się coraz bardziej atrakcyjne. Promocja w Orange Energia daje na przykład możliwość nauki języków czy legalnego odtwarzania muzyki w przestrzeniach publicznych.

Nauka języków obcych

Indywidualni klienci Orange Energia mają teraz wyjątkową okazję, by skorzystać z oferty kursów językowych w aplikacji eTutor z rabatem 60%. W ramach promocji, można uczyć się angielskiego (w tym także angielskiego biznesowego), niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz francuskiego. Aby uzyskać zniżkę, wystarczy:

zalogować się na platformie samoobsługowej moja.orangeenergia.pl ,

, przejść do sekcji dotyczącej usług, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje oraz link do strony eTutor.

Aplikacja eTutor dostępna jest na urządzeniach z systemem Android oraz iOS. Umożliwia naukę języka w dowolnym czasie i miejscu. Lekcje trwają tylko 15 minut, ale są powinny być bardzo efektywne, obejmując gramatykę, słownictwo, teksty do czytania, dialogi oraz nagrania wykonane przez native speakerów. Aplikacja oferuje również interaktywne ćwiczenia wymowy z pomocą specjalnego trenera, a także inteligentny system powtórek, który pomaga w zapamiętywaniu nowych słów i zwrotów.

Legalna muzyka

Dla klientów biznesowych Orange Energia, przygotowano 25-procentowy rabat na usługi SONIQA. Powinno to być idealne rozwiązanie dla takich przedsiębiorstw, jak salony fryzjerskie, SPA czy restauracje, które potrzebują legalnej muzyki do publicznego odtwarzania. Usługa SONIQA zapewnia dostęp do tysiąca utworów, które można odtwarzać publicznie, posiadając odpowiednie licencje.

Dzięki SONIQA, można dobierać muzykę w zależności od pory roku, dnia, a nawet pogody czy preferencji klientów. Co więcej, rabat na usługi można udostępnić znajomemu, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną.

Aby skorzystać z tej promocji, wystarczy:

zalogować się na moja.orangeenergia.pl,

przejść do sekcji usług, gdzie znajduje się kod rabatowy, który należy aktywować na stronie soniqa.pl.

