Rząd wydał pilne ostrzeżenie. Chodzi o ceny prądu

W ostatnich tygodniach w mediach społecznościowych pojawiły się niepokojące informacje, które sugerują, że za opłatą 1000 złotych można uniknąć podwyżek rachunków za energię. Doniesienia te są jednak całkowicie fałszywe i mają na celu wyłudzenie danych oraz pieniędzy od nieświadomych odbiorców.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska otrzymuje liczne zgłoszenia od zaniepokojonych obywateli, którzy pytają o prawdziwość tych informacji. Minister Paulina Hennig-Kloska ostrzega przed oszustami, którzy wykorzystują różne formy ataków dezinformacyjnych, w tym fałszywe wiadomości SMS, niebezpieczne linki i zmanipulowane zdjęcia znanych osób. W niektórych przypadkach stosowane są nawet filmy stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji.

Sprawę zgłaszamy do NASK, ABW i prokuratury. To kolejna fala ataków dezinformacji, która ma na celu sianie strachu w społeczeństwie i wyłudzanie danych oraz pieniędzy. Mam informacje, że część z metod stosowanych w tych komunikatach, oparta jest o filmy stworzone z udziałem sztucznej inteligencji, w których rzekomo namawiam do dziwnych inwestycji.